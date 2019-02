Haos la Viitorul. O nouă înfrângere şi două recorduri negative, greu de imaginat, bifate de echipa lui Gică Hagi

În ciuda înfrângerii, Hagi a încercat să fie optimist, subliniind lucrurile pozitive. "Eu zic că am stat bine azi. Am avut ocazii, dar nu intră mingea. Am avut bară, am avut şuturi deviate, pur şi simplu nu a intrat. Sunt meciuri grele şi puncte importante pierdute. Din păcate, sunt momente în viaţă când lucrurile nu îţi mai ies. E un moment greu al nostru, trebuie să trecem peste", a spus "Regele".