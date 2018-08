Halep, după unul dintre cele mai bune meciuri din 2018: Sunt foarte fericită şi cred că se vede asta pe faţa mea

"Sunt foarte fericită şi cred că se vede asta pe faţa mea. M-am bucurat cu adevărat de acest meci, eram obosită înaintea lui. Dar am vrut doar să fiu relaxată şi să mă bucur de atmosferă şi am reuşit destul de bine. Meciul a fost de un nivel ridicat al tenisului. Ea este o jucătoare extraordinară, loveşte puternic mingile, este rapidă şi stă foarte aproape de linia de fund, astfel că am încercat să o mişc cât mai mult şi să fiu agresivă în acelaşi timp. Am fost puternică pe picioare, chiar dacă sunt foarte obosite, dar din nou vreau să le mulţumesc tuturor pentru că a fost o atmosferă frumoasă şi unele mingi au fost incredibile. Vă mulţumesc!", a declarat Halep, zâmbitoare, la interviul de pe teren.

Simona Halep, locul I WTA, va disputa a patra semifinală la rând la Rogers Cup, după ce a învins-o, sâmbătă (vineri, la Montreal), cu scorul de 7-5, 6-1, pe jucătoarea franceză Caroline Garcia, locul 6 WTA.

Halep a înregistrat în această întâlnire un foarte bun raport lovituri direct câştigătoare/greşeli neforţate. 19-12, faţă de 16-31 în dreptul adversarei sale.

În penultimul act, românca va evolua pentru prima dată cu australianca Ashleigh Barty, locul 16 WTA, sâmbătă, de la ora 20.00.

Anul trecut, Halep a jucat în semifinale la Rogers Cup, când competiţia s-a disputat la Toronto. Ea a câştigat ediţia din 2016 a acestui turneu, tot la Montreal, iar în 2015 a pierdut în finală, în faţa elveţiencei Belinda Bencic, după ce a abandonat în decisiv.