Halep, prima reacţie după victoria fulger şi calificarea în optimi! Ce mesaj a avut pentru ziua de naştere a lui Darren Cahill

Jucătoarea născută în Constanţa s-a declarat mulţumită de evoluţia avută şi a reconfirmat faptul că neparticiparea la US Open o consideră o decizie bună.

"Am jucat bine, am jucat exact ce trebuia. S-au schimbat lucrurile faţă de anul trecut, ştiam ce am de făcut pentru a câştiga în faţa ei. Chiar dacă mingea e mai grea în acest an, am jucat asa cum mi-am dorit. Ştiam că trebuia să returnez bine. M-am simţit bine, mai ales că lucrurile au mers foarte bine şi la antrenament. Cred că am luat o decizie bună de a nu mă duce la US Open. Am rămas acasă, m-am pregătit pe zgură, îmi place să joc pe zgură şi mă bucur să fiu la Roland Garros", a spus Halep.

Puţin mai devree, imediat după terminarea meciului, la interviul acordat pe teren, Simona nu a uitat să îl menţioneze pe Darren Cahill, care a împlinit astăzi 55 de ani, românca transmiţându-i acestuia că victoria reprezintă un cadou pentru el. „Această victorie este un cadou pentru Darren Cahill, pentru că este ziua lui astăzi. Aşadar, La Mulţi Ani, Darren”, a spus Simona.