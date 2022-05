Halep, reacţie dătătoare de speranţe după eliminarea de la Roma: Mesajul Simonei pe Instagram

Simona Halep poate privi partea plină a paharului după eliminarea suferită, la Roma, în turul II. Pentru că, în primul rând, în ciuda unei căzături oribile, după cum Adevărul a arătat aici , ea a evitat încă o accidentare gravă şi a putut continua duelul cu Danielle Collins (9 WTA).

Apoi, înfrângerea de miercuri seară înseamnă că „Simo“ va merge, la Paris, odihnită, având zece zile la dispoziţie pentru a se reface, mental şi fizic, până la startul Roland Garros. Iar vestea bună e că Halep e într-o stare bună de spirit, ceea ce reiese şi din postarea ei de astăzi de pe Instagram.

Ce a scris Simona Halep?