Halep, doborâtă de accidentare la Rogers Cup: Simona, start îngrozitor şi final dureros de meci cu Bouzkova

Simona Halep s-a bucurat prea devreme! Înaintea duelului cu Marie Bouzkova (91 WTA), românca a anunţat că a scăpat de accidentarea suferită la tendon. „Mă simt mult mai bine! Încă mai simt dureri la tendon, dar sunt mult mai bine. Durerile s-au cam dus. E important că am bifat un meci în plus şi că am trecut peste problemele fizice. Am fost obosită la finalul meciului cu Kuzneţova, dar apoi mi-am revenit“, a spus Halep.

Din păcate, „Simo“ şi-a evaluat greşit situaţia medicală! Iar confruntarea cu Bouzkova din sferturi, oricum, a început groaznic pentru fostul lider mondial. Halep a fost condusă cu 4-0 şi abia la acest scor a intrat în meci. Spre lauda ei, constănţeanca a egalat (4-4), dar apoi şi-a pierdut serviciul şi apoi setul: 4-6 în 46 de minute.

Setul doi n-a mai început, deoarece Halep, chinuită de dureri, a abandonat, oferindu-i lui Bouzkova o semifinală de vis cu Serena Williams (10 WTA).

