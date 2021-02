Halep, detalii despre accidentarea de la spate: S-a anunţat ziua primului ei meci la Australian Open

Simona Halep (2 WTA) a făcut două partide foarte bune, cu Potapova (101 WTA) şi cu Siegemund (51 WTA), cât timp a fost sănătoasă. Din păcate, în al treilea meci de simplu, cu Alexandrova (33 WTA), românca a cedat, în minimum de seturi, 2-6, 1-6. Iar la înfrângerea suferită au contribuit durerile pe care le-a avut la spate, în timpul meciului.

Faptul că această afecţiune, care a marcat cariera Simonei în ultimii ani, s-a declanşat, din nou, la Melbourne, a fost motiv de îngrijorare, mai ales pentru fanii lui Halep. Doar că, potrivit Eurosport , postul care transmite Australian Open (8-21 februarie), „Simo“ a dat asigurări că va putea evolua, în primul Grand Slam al anului.

„Ieri, mi-a fost greu puţin din cauza aerului condiţionat, am simţit dureri în zona lombară, iar muşchiul a fost puţin blocat, dar am urmat un tratament azi-noapte şi azi de dimineaţă şi mă simt mai bine acum. Nu e nimic periculos, m-am obişnuit deja cu durerea pentru că se întâmplă când îmi e frig. Am avut aceeaşi durere, anul trecut, la Roland Garros pentru că era frig afară, aşa că nu sunt foarte îngrijorată, dar am grijă de această durere“, a spus Halep într-o conferinţă de presă.





Halep a vorbit şi despre Australian Open, dar şi prima adversară pe care o va întâlni, la Melbourne: „De fiecare dată când vin aici, mă gândesc la meciurile trecute, dar nu prea vreau să pun presiune pe mine. Sunt concentrată la ce am de făcut, dar nu prea mă gândesc la ce şanse am. E greu să stai 14 zile în carantină, dar şi să stai în bula epidemiologică. Nu e uşor să stai la hotel şi doar să vezi terenurile de tenis. Nu am putea reveni la normal şi să nu ne mai gândim la asta. Dar am avut timp să ne obişnuim cu fusul orar, cu Australia, nu e uşor când vii din Europa, poate fi puţin obositor, dar acum depinde de fiecare. Pentru mine a fost OK, sigur, poate puţin cam mult, dar sunt bine. N-am jucat niciodată cu Cabrera, dar mereu e greu în primul tur, mă voi pregăti bine pentru meci. Mă voi antrena puţin astăzi, dar nu voi forţa“.

Îşi începe parcursul de luni

Potrivit Eurosport, Halep va intra în turul I de la Australian Open chiar de luni. Asta după ce organizatorii au anunţat că sportivii aflaţi în partea superioară a tabloului vor evolua chiar din prima zi a turneului.

În afară de Halep, tot luni, vor intra pe teren şi alte românce: Sorana Cîrstea, Patricia Ţig, Mihaela Buzărnescu şi Irina Begu. Ceea ce înseamnă că, dintre sportivele din România, doar Ana Bogdan va fi nevoită să aştepte până marţi pentru a intra în concurs.

Iată meciurile româncelor de la Australian Open, turul I:

LUNI

*Halep (2 WTA) - Cabrera (140 WTA)

*Tig (56 WTA) - Cîrstea (72 WTA)

*Begu (79 WTA) - Stojanovici (100 WTA)

*Buzărnescu (138 WTA) - Andreescu (8 WTA)

MARŢI

*Bogdan (93 WTA) - Collins (46 WTA)

*orele partidelor vor fi comunicate, ulterior.

