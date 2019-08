Halep la Cincinnati: Declaraţia Simonei menţine suspansul în privinţa participării la turneul unde a jucat finala

După meci, românca a vorbit despre situaţia ei medicală. „Am aceste dureri (n.r. – la tendon) din primul meci, suprafaţa e destul de dură. Am venit după o pauză, am avut dureri mari astăzi, de aia am decis să mă retrag. Cred că fost o decizie înţeleaptă, nu avea rost să forţez, un set a fost bun ca să văd că simt bine jocul. Se pare că voi juca miercuri (n.r. – la Cincinnati, în turul II), am timp să mă recuperez, voi merge la doctor, când ajung acolo. Voi face investigaţii, dar şi un tratament destul de bun şi de puternic pentru picior. Dacă voi juca? Vom vedea, nu ştiu ce să vă spun acum“, a declarat „Simo“ pentru trimisul Digi Sport, prezent la Toronto.





Dacă va scăpa de problemele medicale, Halep va întâlni în turul II, la Cincinnati, învingătoarea duelului dintre Alexandrova (48 WTA) şi Suarez Navarro (26 WTA).

Simona Halep a pierdut primul set al sfertului cu Marie Bouzkova (91 WTA) la Rogers Cup, scor 4-6, după care a abandonat, înainte de startul setului secund.

