Gheorghe Hagi nu este încântat de atac

„Nu mă încântă faptul că în ultimele trei meciuri nu am luat gol, important este să marcăm, să producem un rezultat bun. Obiectivul meu nu este să nu primim gol, ci să marcăm. Asta e mentalitatea mea, să facem un fotbal ofensiv foarte bun", a afirmat antrenorul de la Farul Constanţa. „Lotul este bun, sunt mulţumit. Până acum am făcut lucruri bune, dar am avut şi momente când individual nu am avut calitatea care trebuia", a adăugat Gheorghe Hagi.

Farul Constanţa întâlneşte în deplasare,formaţia Gaz Metan Mediaş, într-o partidă contând pentru etapa a 17-a a Ligii I.