FOTO Serena s-a antrenat ca un bărbat: Dezvăluirea celui mai cunoscut jurnalist de tenis de la New York Times

Serena Williams (16 WTA) e mult schimbată în bine faţă de sezonul trecut. Dincolo de faptul că a slăbit vizibil, scapând de kilogramele în plus adunate în timpul sarcinii, americanca de 37 de ani a progresat şi din punct de vedere tehnic. De altfel, ea, pur şi simplu, şi-a „pulverizat“ adversarele în primele şase partide din 2019, două dintre ele sfârşind chiar în lacrimi!

Potrivit jurnalistului „The New York Times“, Ben Rothenberg, schimbarea radicală a Serenei în bine se datorează pregătirii făcute de aceasta înaintea acestui sezon. Într-un articol preluat de Digi Sport, Rothenberg a dezvăluit că Williams s-a antrenat în ultima perioadă în compania unor jucători din circuitul masculin: Stefanos Tsitsipas (15 ATP), Grigor Dimitrov (21 ATP), Frances Tiafoe (39 ATP), Bernard Tomic (88 WTA) şi Christopher Eubanks (170 WTA).

Dintre aceştia, Eubanks chiar s-a arătat impresionat de calităţile Serenei: „Unii dintre prietenii mei, care nu prea se pricep la tenis, au spus «Dacă se antrenează cu Serena, înseamnă că e destul de bun!». Am făcut un antrenament şi seara, o oră am lovit mingea cu ea, dar i-am spus antrenorului meu că m-am simţit ca si cum am facut un lift (n.r - antrenament alcătuit din exerciţii care se axează pe tonifierea muschilor fesieri şi a copaselor)“.

Meciurile Serenei Williams în 2019 Hopman Cup *7-6, 6-2 cu Sakkari (43 WTA) *4-6, 6-4, 6-3 cu Bencic (49 WTA) *6-1, 7-6 cu Boulter (97 WTA) Australian Open *Turul I: 6-0, 6-2 cu Maria (73 WTA) *Turul II: 6-2, 6-2 cu Bouchard (79 WTA) *Turul III: 6-2, 6-1 cu Yastremska (57 WTA)

ARTICOLUL SEMNAT DE BEN ROTHENBERG, APĂRUT ÎN „THE NEW YOK TIMES“