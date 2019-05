FOTO Cine este jucătorul de tenis care a îmbrăţişat-o lung pe Simona Halep în faţa ziariştilor şi de ce a făcut asta

Simona s-a impus cu 6-4, 5-7, 6-3, după un meci în care a muncit serios pentru a câştiga.

"Cred că a fost un meci bun. Ea a jucat foarte bine în setul al doilea. Nu am putut închide meciul în setul secund, dar mă bucur că am reuşit să rămân calmă în decisiv. Trebuie să fiu mai agresivă. Azi am stat prea mult în spatele terenului. Vreau să mă recuperez pentru următorul meci. Presiunea e pozitiva, incerc doar sa ma bucur de turneu. Sunt calmă şi puţin obosită", a declarat Simona, după meci.

La conferinţa de presă care a urmat partidei, Simona a trebuit să aştepte ca Juan Martin Del Potro să-şi termine întâlnirea cu ziariştii, iar acesta i-a mulţumit îmbrăţişând-o îndelung. Cei doi au o relaţie foarte bună şi chiar au făcut pereche la un turneu caritabil anul trecut, spre amuzamentul publicului, care a savurat diferenţa de 30 de centimetri dintre ei.

