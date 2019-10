Federer şi Gerard Pique, conflict în privinţa noului format al Cupei Davis. Elveţianul îl acuză pe fotbalist că minte

Chestionat despre afirmaţia lui Pique privind faptul că l-a contactat pe jucătorul de tenis pentru a discuta modificările aduse competiţiei masculine pe echipe, Federer a declarat, vineri, ca nu a discutat niciodata cu fundaşul Barcelonei.

"Nu m-am întâlnit niciodată cu Pique, deci n-am ştiut că trebuie să lucrăm la ceva. Am depus multă energie în Cupa Davis de-a lungul anilor. Am jucat o mulţime de meciuri. A fost un vis devenit realitate în 2014 (n.r. an în care Elveţia a câştigat trofeul)., unul dintre cei mai vehemenţi contestatari ai noului format al competiţiei.

Întrebat dacă va lua parte la prima ediţie în nou format, Federer a fost foarte ferm. "Nu m-am retras oficial din Cupa Davis, aşa că nu ştiu ce să vă spun... E mai mult nu decât da, mai ales pentru că îmbătrânesc şi am alte lucruri pe care vreau să le fac şi să mă duc în locuri unde n-am mai jucat. Nu pot fi prezent peste tot. Am spus întodeauna că atunci cand joci în Cupa Davis trebuie să ratezi un turneu Masters 1000. Merită? Nu întodeauna., nu pentru mine. Aşa că nu stiu ce se va întâmpla, dar în acest an cu siguranţă nu voi juca, asta pentru că oricum nu suntem calificaţi", a mai spus elveţianul.

Pique: "Comunicare proastă între Federer şi agentul său"



Răspunsul lui Pique nu s-a lăsat mult aşteptat. "Probabil există o comunicare proastă între Federer şi agentul său. Eu am vorbit cu el şi ne-a spus că este deschis să vină la discuţii, dar nu a venit", a răspuns apărătorul Barcelonei.



Federaţia Internaţională de Tenis a aprobat anul trecut schimbarea formatului Cupei Davis, fiind prima modificare a formatului din istoria competiţiei înfiinţată în 1900. Decizia de schimbare a Cupei Davis a venit după ce Kosmos, firma de investiţii a lui Gerard Pique, va plăti 3 miliarde de dolari pentru următorii 25 de ani.



Competiţia şi-a schimbat numele în World Cup of Tennis Finals şi s-a transformat într-un unic turneu la care vor participa 18 echipe, împărţite în şase grupe de câte trei echipe. Turneul final al primei ediţii va avea loc între 18 şi 24 noiembrie, la Madrid, competiţie la care Rafael Nadal şi Novak Djokovic şi-au anunţat deja particparea.