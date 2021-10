Florin Tănase s-a accidentat la finalul lunii august, în înfrângerea suferită de FCSB pe terenul lui CFR Cluj, scor 1-4.

Antrenorul Edward Iordănescu a anunţat însă că Tănase a revenit la antrenament zilele acestea şi va fi apt de joc pentru meciul din următoarea etapă, cu CS Mioveni.

"Tănase şi-a reluat antrenamentele şi va fi apt pentru meciul din următoarea etapă", a spus Iordănescu la Telekom Sport.

Partida este programată pe 16 octombrie, de la ora 20:30, şi se va disputa la Buzău, având în vedere că Arena Naţională este închisă pentru fotbal deoarece se organizează un eveniment de gaming.

Înaintea acestui meci, FCSB este pe locul 3 în Liga 1, cu 21 de puncte, nouă sub liderul CFR Cluj. În schimb, CS Mioveni este pe locul 11, cu 11 puncte acumulate.

De altfel, la pariuri sportive FCSB este favorită certă. Are cota 1.34 să câştige meciul, egalul are cota 4.80, iar victoria oaspeţilor are 9.20. Cotele sunt preluate din oferta operatorului NetBet, care deţine şi cel mai mare cazinou online din ţara noastră. Pe Cazino NetBet sunt disponibile peste 2.000 de jocuri, mese de ruletă şi blackjack live, table online, jocuri de poker şi cele mai bune loterii internaţionale.

Octavian Popescu şi Florinel Coman mai aşteaptă

În ce îi priveşte pe Octavian Popescu şi Florinel Coman, FCSB nu va putea conta pe ei la meciul cu CS Mioveni.

Octavian Popescu va mai sta departe de teren încă 2 săptămâni şi cel mai probabil va reveni pe teren la confruntarea cu Farul, programată pe 23 octombrie.

În schimb, Florinel Coman va prinde în cel mai fericit caz abia ultimele meciuri programate în luna decembrie.

"Situaţia lui Florinel este mai gravă, el poate reveni abia în luna decembrie. Am avut o discuţie cu el pentru că ştiam că în trecut a mai făcut năzbâtii. I-am spus că sunt mai pretenţios cu cei de la care am aşteptări mai mari, iar el este unul dintre ei, aşa că să nu încerce să facă vreun dribling la perioada de recuperare. Am informaţii că îşi face foarte bine programul de recuperare", a spus Iordănescu.

Pe lângă cei doi, FCSB îl mai are accidentat şi pe fundaşul stânga Ionuţ Panţîru, care va reveni pe teren la începutul anului următor.

Cum poate arăta FCSB contra CS Mioveni

Dincolo de aceste absenţe, FCSB are un lot optim pentru confruntarea cu CS Mioveni. Mai mult, în perioada în care Liga 1 a fost întreruptă pentru meciurile echipelor naţionale, Constantin Budescu, transferul verii la FCSB, s-a pus şi el la punct cu pregătirea fizică.

În aceste condiţii, FCSB poate avea o echipă care arată foarte bine de la mijloc în sus, mai ales că Tănase e apt după accidentarea din meciul cu CFR Cluj.

Echipa probabilă este următoarea: Vlad - Creţu, Vinicius, Miron, Radunovic - Tănase, Şut - Cordea, Budescu, Stoica - Keşeru.

În plus, FCSB va avea soluţii foarte bune inclusiv pe banca de rezerve: jucători precum Darius Olaru şi Valentin Gheorghe.

FCSB are nevoie mare de puncte ţinând cont că se află la 9 puncte în spatele liderului CFR Cluj, care are un parcurs foarte bun. În etapa a 12-a, ardelenii vor întâlni Rapid în deplasare, într-un meci programat pe 17 octombrie, de la ora 20:30. Giuleştenii sunt în criză de rezultate, astfel că echipa lui Dan Petrescu porneşte cu prima şansă să obţină cele trei puncte. Aşadar, FCSB este obligată să învingă Mioveniul pentru a rămâne aproape de liderul Ligii 1.