EXCLUSIV Răzvan Marin merge pe urmele lui Ianis Hagi: De ce joacă tot mai puţin la Ajax

Ianis Hagi (20 de ani) şi Răzvan Marin (23 de ani) au fost prezentaţi drept doi jucători în jurul cărora România urma să-şi construiască noua echipă naţională, una capabilă de obţine calificări la turneele finale.

Doar că, cel puţin în acest început de sezon, ambii fotbalişti traversează momente dificile la formaţiile de club. Ianis Hagi e o simplă rezervă la Genk, iar Răzvan Marin are şi el probleme în a prinde echipa la Ajax.

Iată bilanţul mijlocaşului în ultimele cinci partide oficiale ale olandezilor:

*Ajax – Hereenveen 4-1

Răzvan Marin a jucat din minutul 80.

*Sparta Rotterdam – Ajax 1-4

Răzvan Marin a rămas pe bancă.

*Ajax – APOEL 2-0

Răzvan Marin a jucat din minutul 89.

*APOEL – Ajax 0-0

Răzvan Marin a fost titular, dar a fost schimbat în minutul 62.

*VVV Venlo – Ajax 1-4

Răzvan Marin a fost integralist.

E clar că, deocamdată, Marin are nevoie de timp pentru a se adapta la fotbalul olandez. În Belgia, la Standard, el a încheiat sezonul trecut cu cifre impresionante: 38 de apariţii în campionat şi 10 goluri! Acolo, Ladislau Boloni, antrenorul celor de la Antwerp, l-a urmărit cu atenţie. Totuşi, Loţi nu e surprins acum de faptul că Marin întâmpină dificultăţi la Ajax.

Fostul selecţioner a explicat ce se întâmplă cu internaţionalul român într-un interviu acordat pentru „Adevărul“.

Ce a spus Ladislau Boloni?

*Acolo (n.r. – în cazul lui Răzvan Marin) chiar că trebuie dat timp! Eu spun mereu: orice român care pleacă din competiţia internă are nevoie de un an, un an şi jumătate până devine jucător! Cunosc şcoala Ajax. Acolo există o logică a fotbalului în care joacă cei mai talentaţi, cei care au fost crescuţi foarte bine. Academia Hagi şi perioada de la Standard Liege nu i-au oferit lui Răzvan Marin saltul tehnic de care are nevoie pentru a juca la Ajax. Pe de altă parte, îl cunosc personal. Ştiu că are un caracter frumos, e un băiat serios, muncitor, un caracter foarte puternic. Are calităţile necesare pentru a reuşi la Ajax în timp. Dar, repet, acolo e crema fotbalului şi e nevoie de multă muncă pentru a reuşi!

