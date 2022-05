Eduard Novak, mut la imnul României: Ministrul Sportului, moment şocant la o emisiune TV VIDEO

În plin scandal creat de naţionala de hochei , ministrul Sportului, Eduard Novak, a fost prezent la emisiunea „Selectiv“, difuzată de postul B1, pentru a comenta, printre altele, ceea ce s-a întâmplat, duminică trecută, la Ljubljana, cu ocazia meciului România – Ungaria (2-4).

Novak şi-a oferit punctul de vedere, în acest scandal, însă a „reuşit“ să şi furnizeze un moment bizar cu care a pus gaz peste focul scandalului de la hochei. Pentru că, în momentul în care a fost rugat de moderatorul emisiunii, Dan Bucura, să recite imnul naţional al României, Eduard Novak a rămas... mut! Şi a zâmbit încurcat, imaginile cu el fiind distribuite pe Facebook-ul lui Dan Bucura, după cum se poate vedea mai jos:

Ce a spus Eduard Novak despre scandalul de la hochei?

*E un scandal care a fost foarte manipulat politic, în primul rând. De ce am reacţionat aşa târziu? Am vrut să văd reacţiile şi ce s-a întâmplat acolo. Aceşti jucători nu au cântat imnul, doar au stat în faţa oamenilor, au ascultat spectatorii. Unii au adunat câteva like-uri în plus. Au reuşit să obţină nişte avantaje politice, dar acest lucru trece.