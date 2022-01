Echipa lui Mario Marinică, Malawi, a fost eliminată de la Cupa Africii. Antrenorul, mulţumit de jucători

”A fost un meci foarte greu pentru noi. Am respectat planul de joc, dar din păcate nu a funcţionat şi am încercat să profitâm de câteva slăbiciuni ale marocanilor. Pentru mine, Marocul este cea mai bună echipă de la CAN şi a demonstrat acest lucru, are jucători foarte buni. Oricum, eu sunt foarte mândru de jucătorii mei şi vom continua să muncim", a spus Marinică, citat de news.ro. Malawi, naţionala antrenată de Mario Marinică, a fost învinsă, marţi, la Yaounde, cu scorul de 2-1 (1-1), de Maroc, în optimile de finală ale Cupei Africii pe Naţiuni, competiţie găzduită de Camerun.