E oficial: Răzvan Lucescu, dat afară de la Al-Hilal! Ce au scris arabii şi cât îi costă decizia

594 de zile. Atât a durat mandatul lui Răzvan Lucescu la Al-Hilal Riad. Şi i-a adus în palmares trei trofee: Liga Campionilor Asiei (2019), titlul în campionatul saudit (2019-2020) şi Cupa Regelui (2019-2020).

Cum în fotbal însă, eşti la fel de bun ca ultimul tău rezultat, nimeni n-a mai ţinut cont de succesele obţinute de Lucescu jr, în stagiunea precedentă. Sau, de fapt, creditul primit de fostul selecţioner s-a terminat. Pentru că, între 13 decembrie şi 14 februarie, Al-Hilal a înregistrat doar trei victorii în 13 partide. Prea puţin pentru cea mai importantă formaţie din Regat care, în această perioadă, a fost zdrobită şi în Supercupă: 0-3 de rivala Al-Nassr.

Până la numirea unui nou antrenor, de pregătirea celor de la Al-Hilal se va ocupa brazilianul Rogerio Micale, promovat de la echipa U-19.

📃 #AlHilal Signs a Mutual Termination Agreement with “Razvan”..

and Appoint the Brazilian coach “Rogério Micale” pic.twitter.com/MbBMzhD8Qc