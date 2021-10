Dragomir, „turbat“ la televizor: „Bă, nenorocitule! Taci, bă, din gură! Te dau în judecată“

Dumitru Dragomir (75 de ani) a făcut multe lucruri rele şi a tolerat multe mizerii din fotbalul românesc, cât timp a condus Liga Profesionistă de Fotbal. De altfel, porecla sa, „Corleone“, e direct legată de practicile mafiote din lumea fotbalului în care şi-a făcut un nume.

După ce a pierdut alegerile pentru şefia LPF, în 2014, după 18 ani în funcţie, Dragomir a rămas un personaj mediatizat. Spre deosebire de fostul şef al Federaţiei Române de Fotbal (FRF), Mircea Sandu. Iar asta pentru că, în ciuda greşelilor comise, Dragomir e un tip simpatic, per ansamblu. Şi un bun cunoscător al fenomenului fotbalistic. De aceea, el continuă să fie contactat de producătorii emisiunilor sportive, iar astăzi dimineaţă, a avut o intervenţie telefonică la „Ora Exactă în Sport“, emisiunea matinală a postului ProX.

Doar că aici, o discuţie aparent calmă cu jurnalistul Florin Caramavrov a degenrat, treptat, până când Dragomir, „turbat“, a trecut la ameninţări şi jigniri. Gsp.ro a oferit transcrierea dialogului în care Caramavrov şi Dragomir s-au referit la un meci „cu cântec“ din Liga I, Ceahlăul - Dinamo, scor 1-2, despre care s-a scris, în 2002, că ar fi fost unul aranjat.

Florin Caramavrov, un jurnalist cu peste 20 de ani de experienţă, a fost inclusiv redactor-şef adjunct, la ProSport

De altfel, la vremea respectivă, inclusiv Dragomir a folosit termenul „non-combat“ pentru a descrie ceea ce s-a întâmplat pe teren. Astăzi însă, a negat vehement acest lucru şi, când s-a lovit de insistenţele lui Caramavrov, şi-a pierdut calmul.

Cum a descurs dialogul în emisiunea difuzată de ProX?

Dumitru Dragomir: Acum, că au învăţat ceva meserie (n.r. - şefii LPF şi FRF) - că şi aşa nu au făcut nimic toată perioada asta - nu i-aş schimba. Noi, totuşi, am făcut clădirile Federaţiei, ale Ligii, am făcut la Buftea, la Mogoşoaia. Băi fraţilor, şi ne făceaţi praf zilele! Ăştia n-au făcut nimic, n-au dat cu o bidinea în două legislaturi. Cred că le e frică de politic, de cineva, altfel nu înţeleg. Am făcut numai lucruri deosebite, dar am fost 24 de ani numai în procese. Eram cu două echipe în Champions League, dar m-aţi criticat şi m-aţi înjurat de mama focului. Acum, că nu e nicio performanţă, nu scrieţi nimic. Parcă sunteţi de mână cu ei!

Florin Caramavrov: Aveam ce să scriem atunci.

Dragomir: Aveaţi ce să scrieţi pentru că erau rezultate.

Caramavrov: Erau şi multe neregularităţi. Erau blaturi, dumneavoastră aţi ieşit şi aţi spus de un meci. Erau multe, aţi spus doar de unul.

Dragomir: Nu, dragul meu. Te-aş ruga să nu minţi poporul cu televizorul!

Caramavrov: Cum nu, dacă aţi spus clar că a fost blat Dinamo cu Ceahlăul?

Dragomir: Dragul meu, am spus că urmau să facă, dar noi l-am preîntâmpinat. E altceva! Atenţie cum vorbeşti, eu nu fac greşeli. Tati, sunt stăpân pe ce spun, am deconspirat ce avea să se întâmple şi nu s-a mai întâmplat. Unii dintre ziarişti au crezut că sunt filosofi, că ştiu eu de blaturi. Nimic, numai poveşti! Băi, frate, spune ceva concret!

Caramavrov: Dumneavoastră aţi spus, domnule Dragomir. Acum o întoarceţi ca la Ploieşti, ca de obicei. Aţi spus că la Piatra Neamţ a fost non-combat. E declaraţia dumneavoastră pe internet, ce naiba o întoarceţi? E declaraţia dumneavoastră.

Dragomir: Taci, bă, din gură. Dacă am spus aşa, să-mi tai limba! Dacă nu, ţi-o tai tu?

Caramavrov: Eu nu, pentru că sunt dovezi pe internet!

Dragomir: Taci, bă, din gură! Atunci lasă-mă dracu'! Ce internet, bă, fi-ţi-ar internetul al dracu'?! Arată-mi treaba asta! Nu s-a întâmplat blatul, l-am preîntâmpinat. Vorbeşti numai prostii!

Caramavrov: Taci mata din gură! Dumneata vorbeşti numai prostii! Aţi furat pe timpul dumneavoastră în continuu, numai blaturi şi nenorociri au fost, de aia a ajuns fotbalul românesc aşa.

Dragomir: Spune bă, nenorocitule, un singur blat! Bă, nesimţitule, cum poţi spune tu treaba asta?

Caramavrov: O mie de blaturi au fost în perioada aia şi matale le protejai, nu ţi-e ruşine?

Dragomir: Te voi da în judecată acum! De ce nu ai spus atunci, de ce nu te-ai dus la poliţie? Băi, filosofilor, nu e nimic de capul vostru. Să nu mă mai sunaţi. Tembelul ăla îmi spune mie de lucrurile astea!

După descărcarea nervoasă, Dragomir şi-a încheiat intervenţia pe un ton mai calm: „Să fiţi sănătoşi”.