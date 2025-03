Artista din România care a reuşit să slăbească 13 kg în 20 de zile: „Singură și fără niciun ajutor, cu dieta de urgență”

O tânără artistă din România afirmă că trece printr-o perioadă fericită pe toate planurile, iar ultima mare realizare este faptul că a reuşit, „singură şi fără niciun ajutor” să slăbească 13 kilograme în doar 20 de zile.

O metodă testată personal

După ce şi-a anunţat cu entuziasm fanii că a reuşit să dea jos 13 kilograme în doar 20 de zile, cântăreaţa Oana Radu spune că nu vrea să păstreze doar pentru ea rețeta succesului, aşa încât a creat un program de slăbit, denumit „Slăbește cu Oana”, disponibil sub forma unui eBook pe site-ul său, contra cost, evident, potrivit Click!.

Metoda, afirmă artista, este bazată exclusiv pe experiența ei personală și promite rezultate rapide și sănătoase.

„Îmi era dor de un before&after cu mine! Minus 13 kilograme slăbite în 20 de zile! Singură și fără niciun ajutor! Am făcut din visele mele iar un lucru măreț! «Dieta de urgență».Știu cât este de greu și sunt alături de voi cu sufletul! Apropo, dieta vine la pachet cu workshop-ul despre cum am învins o relație toxică!”, este mesajul care însoţeşte fotografia cu noul său look.

Pentru cei interesați de această metodă, artista dezvăluie că dieta este una de „urgență” și combină mai mulți factori esențiali: alimentație sănătoasă, post intermitent şi exerciții fizice regulate

Printre antrenamentele recomandate de Oana Radu se numără exercițiile cardio, mersul alert pe bandă și antrenamentele de forță moderate. Acestea sunt esențiale pentru obținerea rezultatelor dorite.

„După ora 17.00 sunt recomandate doar lichide fără calorii, precum apă și cafeaua neîndulcită. Dacă apare senzația de foame, bea apă, încearcă o cafea neagră sau ceai neîndulcit și reamintește-ți că postul intermitent ajută la accelerarea rezultatelor”, este unul dintre sfaturile artistei pentru cei care se luptă cu kilograme în plus.