Djokovici, veşti groaznice pe bandă: A apărut al 10-lea caz de coronavirus după turneul său

Până joi, nouă persoane care au avut legătură cu acest demonstrativ, pus la cale de Novak Djokovici, aflaseră că s-au îmbolnăvit, printre ei fiind şi patru jucători, inclusiv liderul mondial!

Bineînţeles, după o asemenea „bombă“ cu COVID-19, criticile au curs la adresa lui Nole, iar Nick Kyrgios (40 ATP) a catalogat decizia organizării „Adria Tour“ drept una „cretină“. Totuşi, aşa cum era de aşteptat, au apărut şi voci care l-au apărat pe Djokovici. „E un moment greu pentru el, dar e bine, având în vedere situaţia. Va rezista, în ciuda atacurilor, deşi nu e uşor pentru el. Toţi se dau deştepţi acum şi îl atacă pe Novak. Tot ceea ce s-a întâmplat, mai întâi, în Serbia, iar apoi în Croaţia, a fost cu aprobarea autorităţilor“, a spus Goran Ivanisevici (48 de ani), implicat în turneul demonstrativ cu un rol dublu: antrenor al liderului ATP şi directorul competiţiei.

Din păcate pentru campionul de la Wimbledon 2000, la câteva ore după ce a sărit în apărarea lui Nole, Ivanisevici a trebuit să facă un anunţ pe contul său de Instagram: „Din nefericire, după două teste cu rezultat negativ în ultimele zece zile, tocmai ce am aflat că am fost testat pozitiv cu Covid-19. Mă simt bine şi n-am niciun simptom. Aş vrea să-i informez pe toţi cei care au fost în contact cu mine că am fost testat pozitiv şi să le cer să aibă grijă de ei şi de cei dragi. Voi rămâne în autoizolare. Le urez tuturor celor infectaţi însănătoşire grabnică“.

Boris Becker: „Critici nedrepte“

Totuşi, având în vedere intenţiile bune ale lui Djokovici, care a gândit demonstrativul „Adria Tour“ în scop caritabil, urmând să doneze, integral, încasările, sârbul e apărat, în continuare, de nume sonore din tenis. Ultimul său aliat a devenit legendarul Boris Becker, neamţul care l-a şi antrenat, la un moment dat.

„Acel turneu a fost organizat cu un scop nobil, de aceea sar în apărarea lui Novak. Cred că sunt nedrepte toate aceste critici care i se aduc. Toţi jucătorii prezenţi la turneu au vrut să ajute. Poate că petrecerile şi jocul de baschet au fost nişte acţiuni care nu erau indicate. Dar, la 30 de ani, oricine preferă să se distreze cu prietenii. Nu vreau să-i găsesc eu scuze, dar înţeleg tentaţiile. Acum să sperăm că toţi cei infectaţi nu vor avea de suferit. Toţi cei din lumea tenisului le doresc însănătoşire grabnică“, a spus Becker, potrivit Digi Sport.