Djokovici, primit fără vaccin în Franţa: Nole, declaraţii entuziasmante înaintea debutului la Monte Carlo

Novak Djokovici (Serbia, 34 de ani) a încheiat anul 2021 cu un avans atât de mare în fruntea clasamentului mondial, încât şi-a permis să joace doar trei partide până acum în 2022 (două victorii, o înfrângere) şi să fie tot în fruntea ierarhiei ATP!

Ce-i drept, după ce a ratat Australian Open, Indian Wells şi Miami, toate din cauza statutului său de nevaccinat, avansul lui Nole s-a „topit“. În acest moment, el are doar 10 puncte peste ocupantul locului 2, Daniil Medvedev. În schimb, Zverev, care completează podiumul e departe, la 1.225 de puncte.

Vestea bună pentru Djokovici e că, odată cu dispariţia certificatului verde, el poate participa, fără probleme, la mai toate turneele mari din sezonul de zgură. Inclusiv French Open (22 mai - 5 iunie). La un moment dat, Franţa cerea dovada vaccinării pentru toţi participanţii la evenimentele sportive, jucători sau spectatori, însă, între timp, a renunţat la această măsură, dar şi la mare parte din restricţiile epidemiologice.

Aşadar, Djokovici se află acum, la Monte Carlo, unde va debuta direct în turul II, în confruntarea cu Davidovich Fokinda (45 ATP). Până atunci, sârbul a vorbit pentru Eurosport despre ce îl aşteaptă la al doilea său turneu din acest sezon, după cel de la Dubai, în luna februarie.

Ce a spus Novak Djokovici?

*Încă mă simt motivat să fiu în circuit şi să concurez cu tineri, să încerc să-i provoc pe cei mai buni jucători din lume pentru cele mai importante titluri. Sunt foarte încântat să fiu aici, Monaco e acasă de peste 10 ani.

*Am aşteptat cu nerăbdare momentul în care voi fi, din nou, în competiţie, aşa că acesta e cel mai bun loc în care aş putea reîncepe. Zgura e suprafaţa pe care am crescut în Serbia şi am jucat mulţi ani doar pe această suprafaţă.

*Din punct de vedere istoric, nu e suprafaţa mea preferată, dar am avut un mare succes pe zgură. Victoria de la Roland Garros de anul trecut e încă proaspătă în mintea mea, aşa că încerc să mă folosesc de ea ca inspiraţie pentru a începe sezonul pe zgură în cel mai bun mod posibil.

*Înţeleg că, probabil, nu voi fi în cea mai bună formă, la începutul acestei săptămâni. Încă îmi construiesc jocul, aşa că va dura ceva timp, câteva meciuri, pentru a-mi intra, cu adevărat, în cea mai bună formă şi a-mi găsi jocul competitiv de care am nevoie.

