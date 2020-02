Dinastia Maldini continuă la AC Milan: debut în Serie A pentru tânărul Daniel, fiul lui Paolo şi nepotul lui Cesare

Puţini fotbalişti ajung să se identifice perfect cu un club de fotbal. Sunt doar câţiva al căror nume se confundă cu istoria unui club imens, de talia lui AC Milan. Era în care marile transferuri au sărit dincolo de 200 milioane de dolari, concurând PIB-ul unor ţări deloc mici, este una a mercenariatului în sportul cu balonul rotund în care a trăda culorile pentru a merge la rivali a fost cosmetizat frumos sub termenul de „a fi profesionist“, iar în alte cazuri se aplică strict legile concurenţei şi ale unei pieţe libere, în care tineri vin din spate şi iau locul unor mari fotbalişti, aceştia continuând să îşi joace sportul favorit în alte conjuncturi. În această eră, duminică, Serie A a salutat un moment unic: a treia generaţie de fotbalişti Maldini şi-a început oficial aventura la AC Milan.

20 ianuarie 1985. Paolo Maldini este introdus pe teren la pauza unui meci din deplasare, Udinese Calcio - AC Milan. Paolo era un puşti de 16 ani şi jumătate, care nu mai avea să prindă alte minute în acel sezon. Fusese promovat de la echipa U19, iar timp de 25 de sezoane nu avea să îmbrace vreun alt tricou decât cel roşu şi negru. Până la retragere, avea să câştige, printre altele, 7 titluri de campion al Italiei şi 5 Ligi ale Campionilor, încheindu-şi cariera cu 902 apariţii în tricoul milanez şi 33 de goluri înscrise. Undeva, de-a lungul timpului, banderola i se lipise de braţ, primind totodată porecla de "Il Capitano". Până în iunie 2009, când s-a retras la 41 de ani, Maldini a stabilit recordul pentru cele mai multe meciuri jucate în Serie A - 467 - record egalat doar de o altă legendă a Italiei, portarul Gianluigi Buffon. În prezent, Paolo Maldini este director al clubului AC MIlan.

2 februarie 2020. Daniel Maldini intră pe teren în prelungirile partidei AC Milan - Hellas Verona. Tabela încremenise încă din minutul 29 la scorul de 1-1. Milanul lui Pioli jucase din minutul 68 în superioritate numerică, după eliminarea lui Amrabat. Daniel Maldini are 18 ani, 3 luni şi 23 zile. Intră în locul lui Samu Castillejo, un fotbalist spaniol de 25 ani, evaluat în prezent de Transfermarkt la 14 milioane de euro. Este minutul 93, iar Daniel Maldini prinde doar câteva zeci de secunde pe gazon, însă reţelele de socializare o iau razna, viralizând informaţia.

Până când timpul va decide dacă Daniel va performa la nivelul la care au făcut-o Paolo şi Cesare, istoria nu se repetă dintr-un singur motiv: Daniel joacă la centrul terenului, în timp ce tatăl său jucase în apărare, fundaş, la fel ca şi bunicul Cesare.

18-year-old Daniel Maldini made his AC Milan debut today, coming off the bench in the 1-1 draw with Verona at San Siro.



The Maldini dynasty continues! 🔴⚫️👏



