Dinamo speră că „U“ nu vrea-n Liga 1 şi că aşa poate rămâne în prima divizie

Meciurile de baraj, pentru promovare sau menţinere în primul eşalon românesc, vor avea loc pe 21 şi 29 mai, primele confruntări fiind Concordia Chiajna - Chindia Târgovişte şi „U” Cluj - Dinamo. Se pare, cel puţin dacă ascultăm la ce au declarat doi foşti dinamovişti, Cornel Dinu şi Ciprian Marica, că „alb-roşii” au noroc, din moment ce se „aude” că ardelenii nu ar vrea să joace în prima divizie. „Îmi doresc ca Dinamo să nu retrogradeze sub nicio formă. Dar, la Cluj nu se doreşte sub nicio formă revenirea echipei în prima divizie. E o crimă! Cu excepţia primarului Boc, nimeni nu-şi doreşte. Ştiu precis ce spun şi îmi asum. Pentru că aşa e românul, să moară capra vecinului”, a tunat, la Orange Sport, fostul antrenor dinamovist. „Am şi eu anumite informaţii. Am cunoştinţe, persoane, prieteni în Cluj care mi-au spus acelaşi lucru, că anumite persoane nu îşi doresc promovarea Universităţii Cluj”, a adăugat Marica.