Dennis Rodman, la 59 de ani. Cum a devenit „bad-boy“-ul NBA: „Aş fi putut fi un vagabond, în puşcărie sau mort“

Aceste cuvinte, ce apar în startul episodului cu numărul trei al seriei documentare „The last dance“, despre Michael Jordan şi Chicago Bulls, au fost rostite de Rodman şi în 2011, când a fost introdus în Hall of Fame-ul baschetului. Este prezentarea dramatică pe care şi-o face singur.

Cărţile de istorie îl reţin ca fiind cel mai bun jucător pe fază defensivă din istoria NBA! A fost de cinci ori campion NBA, în 1989 şi în 1990 cu Detroit Pistons şi de trei ori între 1996 şi 1998 cu cea mai bună echipă din istoria NBA - Chicago Bulls-ul lui Michael Jordan şi Scottie Pippen.

Eticheta de bad-boy s-a lipit natural de Rodman. Şi cum ar putea fi altfel în cazul unui sportiv care a apărut pe parchet cu părul vopsit de la galben-ţipător la verde şi albastru, care îşi spune „The Worm“ (n.r. - Viermele), care apărea împopoţonat cu haine şi berete în culori ţipătoare ca o damă din Cartierul Roşu al Amsterdamului, care a adunat cercei şi piercing-uri ca pe timbre într-un glosar şi care îşi numea cartea biografică: „Bad as I wanna be“, promovând-o apărând îmbrăcat în rochie de mireasă!? În plus, Rodman şi-a tatuat într-atât corpul cu desene supradimensionate, de la doi tauri pregătiţi să se dea cap în cap, la o femeie ce îşi muşcă zona intimă, încât e imposibil să alcătuieşti lista completă a tatuajelor de pe corpul americanului din South Oak Cliff. Trecut de 50 de ani, Rodman apare la interviuri cu cerceii ce l-au făcut celebru în nas, dar şi cu unghiile date cu ojă!

Rodman a fost întrebat, direct, pentru „The Last Dance“: „Te deranjează că publicul te consideră bombastic, nebun?“. Iar răspunsul a fost pe măsură: „Nu. Cred că eu am creat monstrul ăsta. Însă nimeni nu putea spune că eram un coechipier slab. Îi aveai pe marele Jordan, pe marele Pippen, dar dacă mă scoţi pe mine din echipă, mai câştigă vreun titlu? Nu cred. Îi iubesc pe toţi aceşti băieţi, dar ei nu fac ce fac eu. Sunt singurul care face munca murdară, care încasează abuzurile. Vreau să îmi rup nasul, să mă rănesc pe teren. Ceva care să îmi provoace suferinţă, durere. Asta vreau să simt“.

Însă când Rodman a încheiat conturile cu viaţa de baschetbalist de Colegiu şi ajungea la Detroit Pistons, în 1986, era un „tip inocent, chiar naiv“. Arăta ca orice alt puşti de vârsta sa şi se pierdea în mulţime. Sufletul său îndurase însă enorm: tatăl îl părăsise la trei ani, iar mama muncise pe rupte ca şofer pe autobuze şcolare pentru bani, fiind însă incapabilă să exprime dragoste maternă. La 18 ani, Dennis a fost dat afară din casă. Oare un bad-boy veritabil ar fi rezistat părţii cu adevărat întunecate? Iată ce povestea Dennis Rodman: „Am trăit pe străzi doi ani. Nu ştiu de ce n-am vândut droguri, dar n-am vândut niciodată. Stăteam şi mă uitam la alţii cum o fac, dar eu ieşeam pe uşă şi mergeam la sală. Mă întorceam, iar a doua zi o luam de la capăt. Am avut norocul să joc baschet.“

În al doilea sau al treilea an în Ligă mi-am dat seama ce ştiu să fac: să recuperez şi să mă apăr. Am studiat mult unghiul aruncării şi traiectoria. Am învăţat să mă poziţionez pentru a recupera mingea. Eram ca o iritaţie pentru adversari, o iritaţie de care nu poţi să scapi.

Dennis Rodman, fost baschetbalist