De la anul, noi reguli pentru a fi la startul Ultra Trail du Mont Blanc: Care vor fi condiţiile de calificare

Organizatorii UTMB vor aduce modificări în modul de admitere la una dintre cursele din cadrul evenimentului ce se desfăşoară la poalele Alpilor: în primul rând vor reduce minimul de puncte necesare pentru a lua parte la extragerea pentru un loc la linia de start, în al doilea rând, vor introduce, din 2021, sistemul cu ”Running Stones”. Ce reprezintă aceste ”pietre”? Din câte se pare o modalitate de a face alergătorii să participe la cursele care fac parte din Ultra Trail World Tour (UTWT) dar şi la cele care sunt organizate de UTMB pe alte continente (Ushuaia, Oman, Gaoligong etc) şi odată cu asta şi o creştere a nivelului acestor curse, care vor atrage mai mulţi alergători mărind competitivitatea.





Deci, începând cu ianuarie 2020 toţi cei care vor lua parte la cursele ce fac parte din UTWT şi la cele care poartă sigla UTMB International vor putea acumula ”Running Stones” (RS), iar când vor strânge o anumită cantitate de ”pietre” vor putea fi automat calificaţi pentru UTMB. UTWT cuprinde, în acest moment, în afară de cele 3 curse de peste 100 km din cadrul UTMB (UTMB, CCC, TDS), încă 17 curse, împrăştiate pe toate continentele, 8 în Europa. Pentru a accede direct la UTMB 2021 este nevoie de 18 RS, la CCC şi TDS de 15 RS, iar la OCC, de 12 RS. Dacă terminaţi una din cursele UTMB International atunci pentru fiecare punct ITRA acumulaţi 3 RS, dacă vorbim de o cursă din cadrul UTWT, la fiecare punct ITRA se acumulează 1 RS. Dacă urmărim calendarul UTWT din acest an şi cursele UTMB, putem da un exemplu chiar dacă sistemul va fi pus în aplicare începând, aşa cum am mai spus, cu ianuarie 2020. De exemplu, pentru un finiş la Eiger Ultra Trail fiecare alergător primeşte 5 puncte ITRA, deci ar acumula 5 RS. Ca să ajungă direct la TDS de exemplu, ar trebui să finalizeze 3 curse de nivelul celei din Elveţia. Dacă vorbim de o cursă UTMB International, cum ar fi Oman, cea de 170 km, aceştia oferă celor care trec linia de finiş 6 puncte ITRA, ceea ce înseamnă 18 RS, deci calificare directă la orice cursă din cadrul UTMB! ”Running Stones” expiră după 4 ani, deci cele pe care le veţi câştiga în 2020, pot fi adunate pentru a ajunge la necesarul pentru UTMB din 2021, 2022, 2023 sau 2024. De asemenea, dacă nu aveţi de ajuns de multe RS pentru un anumit an, atunci le puteţi schimba în ”şanse” pentru extragere, veţi avea astfel mai multe decât în mod normal.





Dar, până în 2021, organizatorii UTMB au modificat puţin şi modul de acces la cursele din 2020, mai exact micşorând numărul de puncte necesare pentru a putea intra la extragere. Astfel, de la 15, 8, 8, 6 puncte necesare până acum pentru UTMB, TDS, CCC şi OCC, se va trece la 10, 8, 6, respectiv 4 puncte (din 2 curse maxim). În plus, spun organizatorii, loteria va deveni mai flexibilă, pentru a creşte şansele ca alergătorii să fie selecţionaţi.





Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: