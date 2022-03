Dayana Yastremska încă marcată de atacul mişelesc al ruşilor din Ucraina. Îşi ajută ţara prin tenis

Dayana Yastremska a acordat un interviu emoţionant pentru Eurosport, vorbind atât de meciul cu Ana Bogdan, pe care l-a câştigat greu, după trei ore, cât şi despre momentele de coşmar trăite atunci când hoardele de la Est au năvălit să ocupe Ucraina.

"A fost cel mai greu meci din viaţa mea (n.n. - cu Ana Bogdan) din punct de vedere emoţional. Nu sunt cuvinte să descriu ce am simţit. Cum am spus şi pe teren, inima mea a rămas în Ucraina, în timp ce mintea încerca să fie pe în arenă şi să lupte. E foarte greu în astfel de condiţii să găseşti echilibrul, să gestionezi emoţiile. În cap, mi se scurgeau o grămadă de gânduri către familia mea din Ucraina, mă gândeam la oamenii care sunt acolo şi luptă", a spus Dayana Yastremska pentru Eurosport.

Cum a fost când a încercat să traverseze Dunărea în România? "Pe 24 februarie, tata a luat decizia ca noi şi mama să plecăm. Dar când am ajuns la Izmail, în apropiere de graniţa cu România, mama a decis, noi toate am decis, ca ea să rămână cu tata. Nu am vrut să îl lăsăm singur. Am plâns enorm pe vas, cât am trecut graniţa spre România, înţelegeam că nu ştim când ne vom mai vedea părinţii. Nu ştiam ce se va întâmpla, totul e atât de greu", a concluzionat Dayana pentru Eurosport.