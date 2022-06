David Popovici, progres uluitor: Dovada concretă că a crescut enorm într-un singur an

La doar 17 ani, David Popovici are deja o participare la o ediţie a Jocurilor Olimpice, cea de la Tokyo, plus o medalie mondială, la seniori. Asta pe lângă cele patru titluri europene pe care le-a cucerit, anul trecut: trei la juniori, unul la seniori!





Şi având în vedere vârsta lui David, se poate spune, răspicat, că cerul e limita pentru sportivul legitimat la Dinamo! Mai ales că, deocamdată, el va creşte din toate punctele de vedere şi încă nu şi-a atins potenţialul maxim. Aici va ajunge, dacă totul decurge normal, la Jocurile Olimpice de la Paris, în 2024.





Anul trecut, la Tokyo, Popovici a ratat cu puţin podiumul olimpic, terminând pe 4 în proba în care acum a câştigat aurul, la Mondialele de la Budapesta. Vorbim despre 200 de metri liber. Şi deja progresul înregistrat de David, de la un an la altul, se vede cu ochiul liber. Iată cum a arătat podimul probei, la JO 2020:





1. Thomas Dean (Marea Britanie) - 1:44.22





2. Duncan Scott (Marea Britanie) – 1:44.26





3. Fernando Scheffer (Brazilia) - 1:44.66





La Tokyo, David a înregistrat timpul de 1:44.68, clasându-se pe 4.





Acum, la Budapesta, podiumul mondial a arătat aşa:





1. David Popovici (România, 17 ani) - 1:43.21





2. Hwang Sun-woo (Coreea de Sud, 19 ani) - 1:44.47





3. Thomas Dean (Marea Britanie, 22 de ani) - 1:44.98





Pe lângă faptul că are avantajul vârstei, comparativ cu principalii săi rivali, David şi-a şi îmbunătăţit radical timpul, coborând lejer sub 1:44 într-un an!