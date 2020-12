Dănuţ Lupu, declaraţii cutremurătoare despre COVID-19: Ce a trăit cât a stat în spital VIDEO

Dănuţ Lupu are nouă vieţi! În 2016, din cauza unui edem pulmonar, a fost la un pas de moarte. Patru ani mai târziu, a avut o „întâlnire“ nedorită şi cu COVID-19. Şi, din nou, viaţa i-a fost pusă în pericol.

De fiecare dată însă, fostul fotbalist, cu 14 selecţii în echipa naţională, a „driblat“ moartea. Astăzi, la câteva săptămâni după ce a învins şi noul coronavirus, Lupu a apărut în studoiul Digi Sport, la emisiunea moderată de bunul său prieten, Dan Filoti. A fost prima apariţie televizată pentru fostul fotbalist, după ce s-a vindecat de COVID-19. Iar declaraţiile sale arată, încă o dată, că boala care a creat pandemia poate fi extrem de periculoasă pentru oricine.

Ce a povestit Dănuţ Lupu?

*Am avut grijă cam prea multă, dar când îţi place fotbalul, mai mergi şi mai joci. Am mers undeva şi am jucat fotbal, apoi am stat la grătar, cred că acolo am comis-o.

*Toţi aţi avut virusul ăsta (n.r. - întrebat despre cei care neagă existenţa virusului). Poate unii aţi fost asimptomatici, dar toţi v-aţi infectat, la un moment dat.

*Nu te lasă nici să vorbeşti la telefon în spital, eşti al nimănui. Nimic n-ai voie!

*Am avut o perioadă de 7 zile de coşmar. În rest, a fost OK. Nu le doresc nici măcar duşmanilor. Am trecut, iarăşi, cum am spus, am reuşit să driblez şi COVID-ul, sperăm că am scăpat de el. A fost cam cel mai greu dribling al meu.

*Când mi-a fost cel mai greu? După a 5-a zi până la a 12-a, urât. O cameră albă, doctorii îmbrăcaţi în alb. Am avut şi ghinionul de un domn care din 24 de ore 23 murea, cerea apă, voia orice numai să facă scandal. Am stat singur până când a venit acest domn...Sper din tot sufletul că s-a făcut bine, dar nu ştiu. Poate avea şi alte probleme, dar din 24 de ore 23 voia ceva.

*Nea Mircea (n.r. - Mircea Lucescu) e ca şi părintele meu, am rămas surprins plăcut de implicarea domnului Copos, căruia ţin să-i mulţumesc mult de tot, domnului Badea (n.r. - Nicolae Badea, fost preşedinte Dinamo), lui Cristi (n.r. - Cristi Borcea) şi adversarului meu în fotbal, lui Gigi Becali. Prin intermediul lui MM Stoica a trimis pastile acasă, familiei. Îi mulţumesc foarte mult.

