Dan Petrescu, prima reacţie după egalul cu Young Boys: "Sunt terminat psihic!" Săgeţi către conducerea clubului

Tehnicianul a criticat conucerea clubului şi s-a plâns că nu i s-au adus jucători atunci când a cerut.

“Ştiam că adversarul e unul din cei mai agresivi care au venit la Cluj în cupele europene. Meciul cu Roma l-au dominat. Eu am zis că sunt favoriţi cerţi, au un lot extraordinar. Sunt terminat din punct de vedere psihic, am mai pierdut un jucător, prea mulţi jucători absenţi. În Europa trebuie să inventez un cuplu de fundaşi centrali. A fost un meci în care adversarul ne-a pus să muncim. Nu mă aşteptam să avem o evoluţie atât de bună. Îmi reproşez mie că s-a accidentat Vinicius. Normal că e grav. Pe Manea l-am luat din tribună şi l-am pus fundaş central. A jucat excelent”, a spus Petrescu la LookSport, citat de news.ro.

El a subliniat diferenţa de buget dintre Young Boys şi CFR Cluj, adăugând că totuşi nu s-ar fi plâns dacă ar fi avut jucătorii apţi. “Nu vedeţi cine suntem noi şi cine sunt alţii? Campioana Elveţiei are nu ştiu ce buget. Avem băieţi care se sacrifică foarte mult şi rezultatul este foarte bun dacă nu conduceam. Când am zis şi că ŢSKA Sofia e echipă foarte bună s-a spus că Dan Petrescu nu înţelege fotbalul. Cum a făcut atunci egal la Roma? Dacă-i aveam pe Cestor, pe Vinicius, pe Bordeianu nu aveam de ce să mă plâng. Acum sunt puţin speriat. Trebuie să inventez nişte fundaşi centrali care nu au fost aduşi când am cerut eu. Atunci ne merităm soarta. Eu cer ce vreau şi ce cred că e bine. Eu doar antrenez. Dacă nu mi se aduc jucători eu nu pot să joc fundaşi centrali. În apărare e deranj mare”, a precizat tehnicianul.

Petrescu a mai spus, la Digi Sport, că şi dacă i s-ar aduce jucători noi, aceştia nu mai pot fi trecuţi pe lista UEFA: “Indiferent pe cine luăm mâine, pe Maradona şi pe Pele, nu avem cum să-i punem pe lista UEFA”.

CFR Cluj a remizat, joi seară, pe teren propriu, scor 1-1, cu echipa Young Boys Berna, în a doua etapă a grupei A a Ligii Europa. În celălalt meci al grupei, AS Roma a terminat la egalitate, pe teren propriu, 0-0, cu bulgarii de la ŢSKA Sofia

Clasamentul grupei 1. CFR Cluj 2 1 1 0 3-1 4 2. AS Roma 2 1 1 0 2-1 4 3. Young Boys 2 0 1 1 2-3 1 4. ŢSKA Sofia 2 0 1 1 0-2 1 *Primele două clasate se califică în 16-imile Ligii Europa

