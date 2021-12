Dan Petrescu „plânge” după punctele câştigate pe parcursul campionatului

CFR Cluj a învins cu scorul de 1-0 echipa Chindia Târgovişte, consolidându-şi poziţia de lider în clasament, cu 48 de puncte.





„Există aceste reguli care ne omoară. Depunctarea, înjumătăţirea, ne iau golurile, am ajuns să ne batem ca idioţii! Eu la Liga 2 ştiu că nu se iau punctele. Nu înţeleg! Poate vine un doctor docent, care a făcut aceste reguli, şi îmi explică de ce la în eşalonul secund rămân punctele şi în prima ligă nu. Nu înţeleg! Să ne lase punctele, am muncit pentru ele. Mergem în continuare pe play-off şi play-out, ok, dar să ne lase punctele! Asta e o crimă! Eu voi contesta mereu acest lucru”, a răbufnit Dan Petrescu, pentru digisport.ro.