Cum au reacţionat oamenii de fotbal după anunţarea Conference League. Becali şi Popescu, declaraţii antagonice

Forul de la Nyon a anunţat înfiinţarea unei noi competiţii, UEFA Europa Conference League. Noua întrecere va afecta echipele din Liga 1, care vor fi retrogradate din preliminariile pentru Europa League în cele pentru Europa Conference League.

Gigi Becali: "Nu mai merge să-i păcălim să ne dea nouă banii la mişto. Mai facem şi gălăgie, că nu e corect"





Reacţiile oamenilor de fotbal nu au întâziat să aspară, iar Gigi Becali a avut una dintre cele mai decente. "Nu avem ce să facem. Voi credeţi ca ăştia sunt proşti? Până acum ne dădeau banii lor. Acum s-au deşteptat şi nu mai vor să ne dea. Orice ban trebuie meritat. Pe ce bază sa ne dea nouă? Acum s-au deşteptat. Stai, mă, pe ce bază să-i dau eu bani lu Becali? Acum îi dau un milion pentru ce? Că a jucat şi el pe acolo. Acum s-au deşteptat. Nu ne mai dau buget degeaba. Cum să ne dea ei 15 milioane într-un an, când tu ai 4 milioane buget pe an? Dacă tu eşti echipă românească şi nu-i interesează pe oameni de tine şi tu nu produci bani. Cum să-ţi dăm noi bani?



Ma afectează, dar ce sa fac? Dacă eu sunt mic, mă adaptez., stau cu ăia mici. Dacă te interesează, ca ţară, fă facilităţi pentru sport! Nu mai merge să-i păcălim noi să ne dea nouă banii la mişto. Eu aşa văd. Alţii o să se supere, că nu e drept. Trebuie să înţelegem că nu ne dă nimeni pe degeaba. Degeaba iei şi campionatul, pentru că nu o să poţi să intri. O să vina echipe puternice din Spania, Italia, nu mai joci în preliminarii doar cu campioane şi ăia te elimină. O sa apară acum fotbaliştii mari din Generaţia de Aur. Nu vreau să dau nume...Gică Popescu...Dan Petrescu. Nu zic Hagi. Vrei să faci bani, bagă bani în echipă, intră în Ligă şi faci bani! Nu mai merge să iei bani pe degeaba.

Noi suntem lumea a treia la fotbal. Cum vrem noi să jucăm în lumea întâi? Cum să jucăm noi acolo? Vino tu stat şi fă nişte facilităţi la fotbal! Vino tu Becali, Hagi, investeşte şi du-te şi fă puncte! Nu mai putem păcăli Europa! Noi până acum le furam bani. Noi le luam banii la mişto şi ei s-au prins. Mai facem şi gălăgie, că nu e corect. Eu aşa văd lucrurile, nu vreau să supăr pe nimeni", a declarat Gigi Becali, pentru digisport.ro.

Gică Popescu: "Se împarte Europa în două, în cea a săracilor şi cea a bogaţilor"





Presedintele Viitorului Constanţa, Gică Popescu, a avut o reacţie diametral opusă faţă de patronul FCSB, fostul fotbalist acuzând forul european că vrea să ne marginalizeze. "Nu este normală această împărţire a celor de la UEFA, prin care împart Europa în două, în cea a săracilor şi cea a bogaţilor. Noi am încercat de fiecare dată, în momentul în care am jucat în compeţiile europene, să ne ridicăm la acele standarde. Nu am reuşit, deoarece a trebuit să renunţăm în fiecare sezon la anumiţi jucători, datorită nivelului financiar scăzut al clubului nostru. Poate fi o chestie benefică pentru echipele din ţările separate oarecum de fotbalul mare, dacă această competiţie va fi finanţată la fel ca Europa League", a spus Popescu la Digi Sport.

Dumitrescu: "Vine nota de plată"





Discursul lui Ilie Dumitrescu a fost unul neutru, fostul internaţional rezumându-se să consemneze modificările generate de noua competiţie.”Mă uitam pe clasament, suntem pe locul 30. Mă surprinde că Cipru este pe locul 16, ultimul înainte de a intra în elită. Acesta este obiectivul UEFA, să crească şi Europa League. Va fi o competiţie foarte interesantă. De la noi va intra în luptă doar campioana. Vom avea doar o singură echipă. Va fi super greu. Mai avem un sezon, în afară de acesta. Noi nu am realizat performanţă în ultimii ani, asta este nota finală. Mă uitam că Rusia este pe locul şase. Până la urmă a venit nota de plată şi trebuie să o plătim. FCSB nu participă de doi ani în Europa. Hagi nu face decât să-şi dorească lucruri pentru România. Este foarte greu pentru noi să fim competitivi cu ceilalţi”, a spus Ilie Dumitrescu la Fotbal Club, de la Digi Sport

Începând cu 2021, în Europa League vor evolua doar formaţii din ţările de pe locurile 1-15 din clasamentul coeficienţilor, ţările clasate începând cu poziţia a 16-a urmând să evolueze în UEFA Europa Conference League. Cum România ocupă acum locul 30 în clasamentul UEFA al coeficienţilor, perspectivele ca grupările din LIga 1, cu excepţia echipei campionae, să mai poată juca în Europa League sunt aproape nule. În momentul de faţă, România ar trimite o echipă în turul I preliminar al Champions League si trei in turul I preliminar al Europa Conference League. Doar campioana Romaniei ar putea ajunge în Europa League, in cazul in care va fi eliminata in preliminarii Ligii.





