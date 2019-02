Cum a fost surprinsă Simona Halep, pe aerorport, la revenirea în ţară

Revenită în ţară pentru o scurtă vacanţă, Simona Halep a fost întâmpinată cu aplauze de trecători care s-au nimerit să fie prin preajmă. Fostul număr 1 mondial a vorbit pentru Digisport despre rezultatele obţinute la turneele de la Doha, unde a jucat finala, şi Dubai, unde a ajuns până în sfertuirle de finală..



"Turnee bune, consider că am jucat un tenis bun. Fizic am fost destul de rezistentă, per total a fost o experienţă bună. A fost oboseală, din cauza meciurilor din Fed Cup, pentru că acolo m-am consumat foarte tare. Dar a meritat", a spus Simona pentru Digisport, la sosirea pe aeroport.

Întrebată despre starea de sănătate şi dacă mai are probleme la piciorul stâng, Simona a spus: "Oboseală şi nimic altceva. Mici dureri şi atât. Câteva zile de pauză, dar o să fac pregătire fizică, pentru că urmează să plec la Indian Wells"



Halep, care tocmai a pus punct colaborării de probbă cu tehnicianul belgian Van Cleemput, a vorbit şi despre probabilitatea de a colabora în viitorul aporpiat cu un nou antrenor: "Nu am ce să vă zic pentru că nu am vreun antrenor în momentul de faţă", a punctat Simona

Următorul turneu la care va participa Simona Halep, Indian Wells, e programat in perioada 4-17 martie.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: