CSM Bucureşti, omisă de pe lista echipelor care au cerut un loc în Liga Campionilor. Reacţia Gabrielei Szabo

CSM Bucureşti are nevoie de un wildcard pentru a juca şi în sezonul viitor în competiţia de elită a handbalului, întrucât a terminat sezonul pe locul doi în România pentru al doilea an consecutiv, iar ţara noastră are un singur loc garantat în Liga Campionilor la handbal feminin, care, automat, a mers spre SCM Rm. Vâlcea, în urma d eciziei Federaţiei Române de specialitate de a trage linie sezonului cu clasamentul din momentul întreruperii competiţiei. Câştigătoare a Ligii Campionilor în 2016, echipa Cristinei Neagu nu a figurat însă pe lista anunţată de EHF, fapt care a pus pe jar fanii români.

Directorul general al CSM Bucureşti, Gabriela Szabo, a declarat la scurt timp că clubul pe care îl conduce a făcut toate demersurile necesare şi a discutat imediat cu reprezentanţii forului european, informează hotnews.ro. „A fost o omisiune regretabilă din partea EHF, tocmai am discutat cu ei, şi-au cerut scuze, nu este nicio problemă, vor reveni în câteva ore cu lista completată cu CSM Bucureşti. Noi am cerut wild card şi am depus documentele în termenul cerut de EHF şi aşteptăm răspunsul lor până în 19 iunie, aşa cum a comunicat federaţia europeană. Avem speranţa că vom primi un wild card datorită rezultatelor notabile din ultimii ani.“