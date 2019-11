Concluziile Team BMR EXE Software în Campionatul Naţional de motociclism viteză şi MotoRC şi planurile pentru 2020

Printre cele mai mari realizări din palmaresul echipei, din acest sezon, se numără rezultatele obţinute în Campionatul Naţional şi Est European, cât şi în Cupa Federaţiei Române de Motociclism. Mai exact, locurile I şi II la clasa D1000, prin Cătălin Marin şi Eduard Alexandrescu, locul I la clasa H600, prin Andrei Stamate, precum şi obţinerea titlului de „Rookie of the Year”, în campionatul MotoRC, prin Marian Pivniceru şi promovarea lui în clasa de Stock1000.

„A fost un an greu, în care ne-am confruntat cu multe probleme de ordin organizatoric. Deşi o parte dintre situaţii le-am anticipat, au existat şi momente neprevăzute, însă acestea ne-au dat ocazia să arătăm că putem funcţiona ca echipă şi sub presiune. Am avut rezultate mai mult decât mulţumitoare, mai ales că am luat pe parcurs decizia de a evolua atât în MotoRC, cât şi în Campionatul Naţional şi Est European, reuşind clasări pe podium la ambele competiţii. Apoi, prin toate programele TeamBMR EXE Software, de la evenimente sociale şi până la vizite în şcoli, am reuşit să creştem comunitatea din jurul acestui sport minunat”, a declarat managerul echipei, Cătălin Tudor.

Planurile Team BMR EXE Software pentru anul 2020 prevăd câte un pilot la fiecare clasă, participarea la toate campionatele şi clasarea pe podium, la general, la toate clasele la care echipa va evolua.

„Suntem mândri de sezonul excelent pe care l-au reuşit cei de la Team BMR EXE Software şi ne bucurăm să spunem că prelungim parteneriatul cu ei, urmând să le fim sponsor principal şi în 2020. E o plăcere să putem contribui la performanţa sportului românesc şi să punem o cărămidă într-una dintre cele mai pline de adrenalină activităţi”, a punctat Sorin Cosmescu, CEO EXE Software.

Despre Team BMR EXE Software

Team BMR EXE Software evoluează atât în MotoRC, cât şi în Campionatul Naţional şi Est European, reuşind clasări pe podium la ambele competiţii, în sezonul 2019. Obiectivele Team BMR EXE Software pentru anul viitor presupun câte un pilot la fiecare clasă, participarea la toate campionatele şi clasarea pe podium la general.

Detalii despre Team BMR sunt disponibile pe teambmr.ro, Facebook şi Instagram.