Colţescu a provocat un scandal mondial: Turcii vorbesc despre o „crimă“

Sebastian Colţescu a stricat multe meciuri în Liga I, de-a lungul carierei, ce-i drept, unele dintre greşelile sale fiind de înţeles, într-o meserie în care deciziile trebuie să fie luate într-o fracţiune de secundă.

Iar povestea deja face înconjurul Europei, cu reacţii dure venite dinspre Turcia. Ministrul Sporturilor din această ţară, Mehmet Muharrem Kasapoglu, a scris pe contul său de Twitter: „Rasismul e o crimă împotriva umanităţii! Suntem alături de reprezentanta nostră, Başakşehir“.

PSG v Basaksehir assistant referee allegedly said the "n-word" to a staff of Basaksehir pic.twitter.com/TIDp5vlyk1

Demba Ba responding to what was said by the fourth official in PSG vs Basaksehir pic.twitter.com/mFGJgSW1X4