„Colonelul“ tenisului împlineşte 38 de ani. VIDEO: una dintre cele mai simpatice faze de la Wimbledon

Concret, în 2012, Iujnîi a făcut spectacol pe Terenul Central în timpul duelului din faza sferturilor de finală, chiar dacă Roger Federer îi administra o veritabilă corecţie: 6-1, 6-2, 6-2. După o revenire anevoioasă în turul trei, împotriva francezului Benneteau, de la 2-0 la seturi pentru francez, elveţianul îşi regăsise cadenţa din primele două runde, în care îi învinsese clar pe spaniolul Albert Ramos-Vinolas şi pe italianul Fabio Fognini.

Iujnîi trecuse greu de partida din optimi cu Denis Istomin, din Uzbekistan, 7-5 în decisiv. Iar în faţa lui Federer, a părut vlăguit şi total neinspirat. Rusul trăise şi la Roland Garros dezamăgirea de a-şi fi ratat complet meciul din turul trei, împotriva lui David Ferrer: a pierdut primele opt game-uri ale partidei, iar după ce a punctat, în fine, în actul secund, a scris cu piciorul pe zgură mesajul „Sorry“ (n.r. - scuze), declarând ulterior la conferinţa de presă că a simţit nevoia să facă asta pentru că a realizat că nu le oferă spectatorilor un meci interesant.

La Wimbledon, în faţa unui Federer autoritar, Mihail Iujnîi a făcut altceva. La începutul setului trei, a ridicat privirea spre Loja Regală şi i s-a adresat direct lui Andre Agassi, cerându-i un sfat: „Andre, ce pot să fac? Tu ştii ce trebuie să fac. Spune-mi!“

La despărţirea de tenis a rusului, în 2018, organizatorii turneului de la Wimbledon au selectat tocmai acest moment pentru a-l omagia, afirmând că cea mai frumoasă lecţie este aceea că nu ar trebui niciodată să îţi fie ruşine să ceri un sfat.

A lesson from Mikhail Youzhny’s magnificent career: never be afraid to ask for advice.



Even from the Royal Box ☺️ pic.twitter.com/eQOmAH9Cez