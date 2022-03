Ciprian Tătăruşanu ar putea reveni la echipa naţională. Edi Iordănescu a vorbit cu el

”Am avut o întâlnire amicală cu Tătăruşanu, a fost o discuţie mai complexă, am vrut să văd exact motivele pentru care s-a retras, mai ales că noi am lucrat în trecut la Steaua. Am înţeles poziţia lui. Este posibil să primim de la Tătăruşanu o mână de ajutor”, a declarat Edi Iordănescu pentru Digi Sport.

”E un subiect sensibil cu portarii. Niţă nu traversează o perioadă bună. Avem şi alţi portari în situaţii mai puţin bune. Am vorbit şi cu Radu, nu era foarte fericit, nu joacă aproape deloc. Avem în valul doi probleme foarte tineri, care au anumite probleme, cum e cazul lui Vlad”, a adăugat selecţionerul.

Edi Iordănescu va debuta pe banca primei selecţionate pe 25 martie, cu ocazia unui joc amical, cu Grecia, programat în Ghencea. Patru zile mai târziu, România va juca o altă partidă de verificare, cu Israel.