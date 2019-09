VIDEO Caz şocant la Ploieşti: „Asistentul medical ne face masaj pe fese. Ne controlează dacă ne-a venit menstruaţia!“

Scandal de proporţii la grupele de junioare ale clubului de handbal feminin CSM Ploieşti! O sportivă de 13 ani, dar şi mama ei au dezvăluit cum fetele minore sunt agresate şi ameninţate de asistentul medical al clubului, Viorel Dohotaru!

Întreaga poveste a ajuns în atenţia presei după un material apărut pe ziarulincomod.ro , un site din Ploieşit. Sursa citată a publicat declaraţii incredibile date de fetiţa de 13 ani, de mama ei, dar şi de directorul clubului CSM Ploieşti.

Ce au spus cei cu care au discutat reporterii site-ului?

*Fetiţa de 13 ani: La un meci, când am fost cu fetele mari, ele s-au dezbrăcat şi au intrat în duş. Eu am zis că o să fac acasă. M-a oprit şi mi-a zis că dacă nu intru la duş, nu mai joc. M-a luat de mână şi m-a obligat. A trebuit să intru în chiloţi şi prosop, iar el a intrat să verifice dacă mă spăl. Aceste faze au continuat. Ne făcea masaj pe fese, spunea că ăsta e masajul. Ne controla dacă ne-a venit menstruaţia: ne dădea jos pantalonii, ne băga mâna în chiloţi şi ne apăsa acolo! Fetele nu doreau să facă duş cu el de faţă şi asta era scuza lor, iar doctorul zicea că le verifică.

*Mama copilului: Asistentul medical al echipei i-a cerut fiicei mele să folosească chiloţi Tanga pe motiv că i-ar putea face masaj mai bine, deşi ea era accidentată la genunchi.

*Cristian Nica (director CSM Ploieşit): Am ştiut doar aşa din vorbe. Între timp, zilele trecute, am primit şi o sesizare. Eu am luat deja măsuri. I-am interzis să mai participe la antrenamentele fetelor având ca responsabilitate să asigure asistenţa medicală la meciurile pe care le au echipele. Este o situaţie foarte gravă, am discutat-o în comitetul de coordonare, i-am înştiinţat pe cei din comitet, iar când au auzit au spus să îi opresc activitatea, lucru pe care l-am făcut. Nu am anunţat poliţia pentru că nu am avut nicio sesizare scrisă. Am înţeles că aseară a avut loc un conflict între o mămică şi antrenor şi am solicitat înregistrările video din sală pentru că nu este în regulă. Până acum au fost numai vorbe, acum am început să adun dovezi. Voi lua toate măsurile care se impun.