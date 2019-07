Ca o adevărată atletă. Cât a alergat Simona Halep în primul set al meciului cu Shuai Zhang

În meciul cu Shuai Zhang, din sferturile de finală, câştigat de Simona Halep cu 7-6, 6-1, Halep a realizat o performanţă incredibilă. În primul set al partidei, românca a alergat 1,8 kilometri, mai mult decât a făcut-o în meciurile cu Cori Gauff sau Viktoria Azarenka.

„Consider că a fost cel mai intens set. Spun asta şi pentru că a avut 4-1. A trebuit tot timpul să lupt, să vin din spate, dar mă bucur că am revenit, pentru că am câştigat mult la nivelul încrederii. Mi-am dat seama că am puterea necesară să revin de la orice scor. Am fost puternică mental, dar am schimbat şi tactica: am jucat mai sus şi cu mai mult efect, pentru că îi plăcea foarte mult să joc “, a declarat Halep după meci.

