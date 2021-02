Burleanu: "Este exclus ca meciurile de la Euro să fie mutate în altă ţară" Ce spune despre revenirea fanilor pe stadioane

Întrebat în conferinţa de presă de la finalul şedinţei Comitetului Executiv dacă există posibilitatea ca meciurile de la Euro să fie mutate în altă ţară, Burleanu a răspuns: “Cred că este exclus un asemenea scenariu. Particip la toate întâlnirile la nivel internaţional legate de Euro-2020. Niciodată nu s-a discutat un asemenea scenariu. S-au discutat foarte multe alte scenarii. De la 1 februarie am reluat întreaga activitate a grupului operaţional de lucru pentru Euro-2020. Inclusiv managerul pentru Arena Naţională a venit la Bucureşti. Sunt sigur în momentul de faţă că singurul scenariu este acela ca Euro să se desfăşoare în cele 12 ţări. Singurul lucru care rămâne în discuţie este numărul spectatorilor de la oraş la oraş”, a spus şeful FRF, citat de news.ro.

În ceea ce priveşte revenirea spectatorilor pe stadioane, aceasta va fi precedată de reluarea competiţiilor care au fost blocate în ultimul an: “Primul obiectiv pe care-l avem este să putem să deblocăm competiţiile la nivel de copii şi juniori şi fotbalul amator. Pentru asta am solicitat MS şi MTS înlocuirea testelor RT-PCR cu testele rapide, astfel încât în luna martie toate competiţiile să poată să fie reluate şi să oprim această pauză de mai mult de un an de zile. Următorul pas este să avem spectatori, iar după cum ştiţi meciul test pe care l-am propus autorităţilor guvernamentale este cel cu Germania, de pe Arena Naţională. Suntem siguri că pentru niciun particimant nu vom pune în pericol siguranţa. În martie-aprilie avem ca obiectiv să putem să regăsim 30 la sută din capacitatea stadioanelor ocupată cu spectatori, după care în luna iunie să putem să ajungem la 50 la sută în ceea ce priveşte meciurile de la Euro”, a mai declarat Burleanu.