Becali, discurs şocant la TV: „Gata cu coronavirus, cu monavirus! Cine moare moare!“

România e printre ultimele ţări din Europa care ridică, gradual, restricţiile impuse în lupta cu pandemia şi această carantină prelungită l-a scos din sărite pe Gigi Becali!

Omul de afaceri s-a declarat, încă de la început, un contestatar al acestor măsuri extreme, iar astăzi, într-o intervenţie la Pro X, a insistat că viaţa normală nu mai poate fi sufocată în România în numele luptei cu COVID-19.

Ce a spus Gigi Becali?

*Ce carantină? Cine e bolnav să stea acasă, iar cine e sănătos să joace fotbal! Stăm acum? La revedere, coronavirus, «monavirus»! Gata, am terminat cu el. Ai corona? Eşti pozitiv? Stai acasă! Dacă sunt 9 cazuri la o echipă? La revedere! Ai pierdut campionatul. Nu joci. Bagi copiii de 17 ani, 15 ani. Ce ne interesează pe noi? Cine e bolnav trebuie să stea acasă! E părerea mea.

*Vom trăi cu virusul! Gata. Cine-l are stă acasă, cine nu are să se ducă la muncă, să joace fotbal. Ce teamă să-mi fie? De un virus? De un corona? Nici măcar nu se vede deloc. Cum să-mi fie frică? Nu e chiar aşa cum zice lume. Eu am părerea mea. Ce să facem acum? Ne închidem în casă? Nu mai muncim? Nu mai mâncăm? Trăim cu virusul. Cine moare, moare! Cine trăieşte, la muncă şi la fotbal.

*Am făcut teste destule. Dacă mă obligă legea, fac. Dar fotbaliştii sunt puternici.

*Ce să facem? Facem noi acum corona....Pe mine nu m-a interesat corona. Nu am purtat mască, nu am ţinut cont de distanţarea socială. Am făcut testul de două ori pentru familia mea. Gata, nu mai contează. Ce să mai facem acum? Asta e părerea mea. Statul să dea drumul la treabă.

