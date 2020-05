Bătut şi jefuit în izolare: Un star al fotbalului englez a fost victima unui episod şocant

Poliţia din Anglia e în căutarea hoţilor care, în noaptea de marţi spre miercuri, la puţin timp după miezul nopţii, au atacat casa în care se afla vedeta celor de la Tottenham, Dele Alli.

Acesta era în locuinţa sa din cartierul londonez Barnet, alături de fratele său, de prietenele lor şi de un amic.

Cei doi hoţi, care au fost surprinşi pe camerele de supraveghere, au intrat înarmaţi cu cuţite peste cei cinci şi l-au lovit cu pumnul pe Dele Alli la plecare! După acest jaf, fotbalistul lui Tottenham a rămas fără bijuterii, ceasuri şi alte obiecte de valoare.

Cum jaful a fost extrem de mediatizat în presa internaţională, fotbalistul de 24 de ani a ţinut să aibă o reacţie pe reţelele de socializare: „Vă mulţumesc pentru mesaje. A fost o experineţă oribilă, dar suntem ok cu toţii. Mulţumesc pentru sprijin“.

Thank you for all the messages. Horrible experience but we’re all okay now. Appreciate the support.