Banciu, şoc când şi-a primit amenda în plic: Cere ajutorul lui Becali pentru achitarea sumei

Radu Banciu şi Gigi Becali s-au ciondănit de mai multe ori în ultimii ani, inclusiv amenda primită de realizatorul de emisiune devenind subiect de glumă între cei doi, după cum „Adevărul“ a scris aici.

Doar că, între timp, cel puţin pentru Banciu, gluma s-a îngroşat! Concret, acesta a aflat ce sumă are de plătit după ce a fost prins de poliţie în afara orelor în care avea voie să se deplaseze în oraş. După terminarea emisiunii sale de la B1 TV, maşina lui Banciu a fost oprită de poliţie care i-a cerut adverinţa de la angajator. Neavând aşa ceva la el, Banciu a fost „ars“ la buzunar. Problemele sale abia de aici au început însă, după cum a povestit el la B1 TV.

Ce a spus Radu Banciu?

*A venit şi momentul ăsta. Îl aşteptam ca pâinea caldă. Pe 24 aprilie am fost înştiinţat că mi-a venit un aviz la cutia poştală. Am coborât cu inima îndoită, ca atunci când te duci să vezi rezultatul unui examen. Mă duc la oficiul poştal şi am arătat buletinul cel nou, strălucitor, cu care am făcut furori. Când duduia a pus mâna pe plic am văzut că avea o culoare înspăimântătoare. Am văzut că scria Poliţie pe plic.

*Am desfăcut plicul tacticos şi mi-au căzut ochii direct peste sumă, peste amendă. De pe 9 aprilie până pe 24 aprilie stăteam cu gândul că amenda e de 2.000 de lei. Mi s-a zis că pot plăti 1.000 în 15 zile. Mă uit peste noua sumă şi văd că este de 10.000 de lei. Şi pot achita 5.000 în 15 zile.

*Încep să citesc. Văd că agentul a scris pe amendă că la 23:55, în noaptea de 8 aprilie, am fost amendat. Scrie aşa, ca într-un text scris de un copil între clasa a II-a şi clasa a III: «A susţinut că se deplasează de la sediul B1TV către domiciliu fără să aibă adeverinţă de la angajator. Da, nu aveam adeverinţa, pentru că era acasă. Şi nici legitimaţie nu am.

*Domnu' Gigi, să nu uit, acum ieşiţi, domnule, la înaintare. Am văzut că aveţi probleme la Steaua că nu aţi respectat distanţarea socială. Faceţi un pustiu de bine pentru mine, pe bune acum. V-aţi tot lăudat «Lasă că plătesc eu 5.000». Zicea la televizor. Avem 1.500 de euro salariu şi tot el mi-l stabilea. «Tu cât ai, Banciule? Ai 1.500. Lasă că îţi dau eu 5.000» (n.r. Banciu l-a imitat pe Gigi Becali).

*Să-mi dea acum 5.000, chiar aş avea ce să fac cu ei. M-ar scuti de o treabă. Eventual, poate puteţi dumneavoastră să-i plătiţi, vă rog frumos. Şi să trimiteţi şi chitanţa mai departe ca să nu fac eu nişte drumuri şi să mă prindă Poliţia. Că după nu mai avem bani să plătim.