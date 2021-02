Antrenorul Serenei Williams, mesaj viralizat care lămureşte viitorul americancei

Serena Williams (11 WTA) a ratat încă o şansă la Grand Slam-ul cu numărul 24, trofeu care, dacă va veni, o va face unică în istoria tenisului feminin.

De acum, realist vorbind, americanca mai poate spera la un nou titlu de Grand Slam fie la Wimbledon (28 iunie - 11 iulie), fie la US Open (30 august - 12 septembrie). Asta deoarece, French Open (17 mai - 6 iunie), care se joacă pe zgură, deci o suprafaţă lentă, unde mobilitatea trebuie să fie punctul forte al jucătorilor, nu e un turneu pe placul Serenei.

De altfel, în toată cariera ei de până acum, Williams a cucerit doar trei titluri la Roland Garros - e Grand Slam-ul pe care l-a luat de cele mai puţine ori - în 2002, 2013 şi 2015.

Aşadar, Williams, dacă vrea, într-adevăr, Grand Slam-ul cu numărul 24, ar cam trebui să joace măcar până la finalul acestui sezon pentru a prinde Wimbledon şi US Open. Şi asta reiese şi din postarea antrenorului ei, Patrick Mouratoglou.

Ce a scris Patrick Mouratoglou?

*Un campion nu e definit de victoriile sale, ci de modul în care îşi revine după eşecuri. Ştiu că vei încerca din nou şi din nou, Serena, iar eu voi sta alături de tine până când vei fi mândră de ceea ce ai realizat. Felicitări, Naomi (n.r. - Osaka) şi mult succes în finală.

“A champion is not defined by their wins, but by how they recover from their losses.⁣”

⁣

I know you will try over and over again, Serena, and I will stand by your side until you are proud of what you have achieved.⁣

⁣

Congratulations to Naomi and best of luck in the final. pic.twitter.com/NSSdv8ykWy