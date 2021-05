Andrei Vlad, umilit de patronul FCSB, la televizor: Decizie dură privind portarul echipei

Aşa s-a întâmplat şi luni seară, la Giurgiu. La pauză, au ieşit doi jucători: Vlad şi Vână.





Primul a fost înlocuit de Straton, în timp ce Oaidă a intrat în locul lui Vână, deşi jucase şi la echipa a doua, cu 24 de ore înainte! În ceea ce îl priveşte pe Vlad, iniţial, s-a crezut că portarul de 22 de ani a avut o problemă medicală. Ieri însă, Gigi Becali a lămurit situaţia: Andrei Vlad a fost tras pe „linie moarte“ până la finalul sezonului din cauza gafelor din ultima perioadă!





„Vlad nu va mai juca, în acest sezon. Nu va mai putea să joace pentru că aceste meciuri nu sunt de el. Mai trebuie să crească un an sau doi. Am luat cu Craiova un gol, care era un punct pentru noi. Încă un gol cu CFR, încă două puncte pierdute. Pentru că la acea fază din care ne-a egalat CFR-ul, era o minge de apărat. Iar dacă băteam CFR-ul, acum aveam patru puncte în plus faţă de ei. Îmi pare rău de Vlad, eu l-am susţinut, dar nu pot să-l suţin în prostie. Să-l susţin şi să te cureţi! N-ai cum. El o să stea, va juca de acum doar în meciurile din sezonul regulat. În play-off, va apăra Straton“, a anunţat Becali, într-o intervenţie la ProX.