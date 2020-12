Anamaria Prodan, îngrozită de COVID-19: La ce clinică s-a tratat şi cu ce problemă a rămas

Anamaria Prodan e ultima victimă celebră a noului coronavirus din lumea sportului românesc. N-a avut chiar nevoie de internare la Terapie Intensivă, precum Dănuţ Lupu şi Ioan Niculae, însă nici bine nu i-a fost!





Acum, când a mai depăşit, treptat, perioada critică, impresarul a povestit experienţa ei groaznică din cauza COVID-19. În dialog cu România TV, Prodan a mărturisit că, în continuare, are simptome ale bolii.





Ce a spus Anamaria Prodan?





*Am trecut şi hopul acesta. Am făcut perfuzii cu vitamine acasă. Am urmat tratamentul pe care l-au prescris medicii lui Gigi Becali. Încă tuşesc, dar am depăşit momentul. Au fost momente ciudate. Nu m-am simţit bine. Au fost momente cumplite. M-au durut oasele, am avut o formă mai severă faţă de alţi prieteni. Am stat acasă, încep să îmi recapăt şi vocea, am scăpat. Am făcut analize, nu am absolut nimic.





*Oricât te păzeşti nu ai cum să controlezi. Cine nu crede în acest virus nu ştie despre ce vorbeşte. Trebuie cumva să ne păzim. Cred că absolut tot mapamondul va avea acest virus, dar mă gândesc că dacă nu avem probleme de sănătate foarte mari nu ar trebui să îţi fie teamă.





*Mi-a fost teamă mai ales când auzeam din toate părţile că într-o fracţiune de secundă totul se poate agrava şi că nu poţi să respiri.