Aberaţiile COVID-ului: Testele eronate nasc procese la tribunal! „Simt că înnebunesc!“

Iar aceste rezultate eronate - află doar cei care au acces la mai multe teste! - contribuie din plin la răspândirea virusului. Pentru că un fals pozitiv poate fi internat în spital, de unde să ia, garantat, boala, în timp ce un fals negativ poate umbla liber pe străzi, infectându-i pe alţii!

La Paris, aceste teste lipsite de acurateţe tocmai au creat un scandal de proporţii. Concret, Damir Dzumhur (foto, jos) a fost scos din calificări, pe motiv că antrenorul său, Peter Popovici ar avea COVID-19. Doar că acesta se îmbolnăvise chiar la începutul anului şi i s-a părut suspect că poate fi bolnav, din nou, după o perioadă atât de scurtă. Aşa că a repetat testul care, de această dată, a furnizat un rezultat negativ. Degeaba însă! Elevul lui Popovici pierduse deja prezenţa în calificările de la French Open 2020.

„Va fi un mare scandal şi simt o enormă frustrare. Vom merge la tribunal şi îi vom face pe oficialii de la Roland Garros să plătească din greu pentru această decizie. Simt că înnebunesc“, a declarat antrenorul pentru „L'Equipe“. Oficialii Open-ului francez au refuzat să comenteze situaţia pentru publicaţia amintită.

Excluse cu 15 teste negative!

Ceea ce se întâmplă acum la Paris nu e o nouătate. La începutul lunii, şi US Open a avut un caz similar, cu adevărat scandalos. La New York, perechea formată din Timea Babos (Ungaria) şi Kristina Mladenovici (Franţa) a fost exclusă din proba de dublu, unde era favorita principală. Motivul? Mladenovici avusese contact cu Benoit Paire, confirmat cu COVID-19. În schimb, printr-o decizie de neînţeles al organizatorilor, lui Adrian Mannarino i s-a permis să joace, deşi avusese, la rândul său, contact cu acelaşi Paire!

La revenirea din SUA, Timea Babos a postat pe Instagram o poză cu lacrimi în ochi (foto): „Am ajuns acasă. Stau în bucătărie şi plâng...Eu am avut patru teste negative, în timp ce Kiki (n.r. - Mladenovici) a avut 11. Repet, a avut 11 teste negative! Cu toate astea, am fost excluse. Toată lumea a rămas să joace, noi am fost date afară...Vineri, l-au lăsat pe Mannarino să joace. Era în situaţia noastră. E o nedreptate fără margini“.

„M-au lăsat să joc cu două teste pozitive“

Iar aberaţiile COVID-ului continuă! Ieri, francezul Benoit Paire (25 ATP) a abandonat în turul I, la Hamburg, când era condus cu 4-6, 0-2, în meciul cu Casper Ruud (30 ATP). După ce a ieşit de pe teren, Paire a explicat că a fost lăsat să joace, deşi, la un moment dat, avusese două teste pozitive la rând pentru noul coronavirus!