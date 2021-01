Ţiriac, pus la zid de soţul Serenei: A primit o replică acidă după o remarcă lipsită de eleganţă

Serena Williams e, cu siguranţă, cea mai bună jucătoare de tenis din istorie. Şi mai există o certitudine: la 39 de ani, americanca nu mai e ce a fost din motive ce ţin atât de vârsta ei, cât şi de faptul că, în 2017, a trebuit să ia o pauză lungă, după ce a rămas însărcinată.

Chiar şi aşa însă, deşi e departe de forma ei optimă, Serena ocupă şi acum locul 11 în lume. Şi are patru finale de Grand Slam în palmares, după ce a născut-o pe fiica ei, Alexis Olympia, la data de 1 septembrie 2017. Ultima dată, Serena a apărut într-o finală de Grand Slam la US Open 2019, când a fost învinsă de Bianca Andreescu, scor 3-6, 5-7. Inclusiv în 2020, americanca a avansat până în semifinale, într-un turneu major, US Open 2020. Apoi însă, din motive medicale, nu s-a mai prezentat la meciul ei din turul II, la French Open 2020.

Serena Williams a încheiat sezonul trecut cu 17 victorii şi 5 înfrângeri.

În viziunea lui Ion Ţiriac însă, americanca ar trebui să iasă din lumea tenisului. Într-un interviu acordat pentru TVR, omul de afaceri s-a referit, din nou, la kilogramele în plus ale Serenei. Această remarcă a ajuns apoi în presa internaţională şi, potrivit Digi Sport, a declanşat o replică scurtă şi acidă din partea lui Alexis Ohanian, soţul Serenei Williams.

Ce a spus Ion Ţiriac?

*La vârsta asta şi la greutatea pe care o are acum, nu se deplasează atât de uşor pe cât se deplasa acum 15 ani. Serena a fost o jucătoare senzaţională. Dacă ar avea puţină decenţă, s-ar retrage! Din toate punctele de vedere.

Cum a răspuns Alexis Ohanian pe Twitter?

*E clar că nimeni nu dă doi bani pe ce spune Ţiriac.