Ţiriac a băgat-o pe iubita fiului său la Olimpiadă: Sorana merge la Tokyo, deşi n-ar avea dreptul!

Sorana Cîrstea (30 de ani, 66 WTA) e o jucătoare bună, cu rezultate admirabile. Doar că Sorana Cîrstea, cu regulamentul în mână, nu îndeplineşte condiţiile de a merge la Jocurile Olimpice de la Tokyo (23 iulie - 8 august).





Pe scurt, ea ar fi trebuit să îndeplinească două condiţii pentru a putea reprezenta România în proba de tenis:





1. Sa fie printre primele 56 de jucătoare ale lumii până la data de 7 iunie 2021.





2. Sa fi participat la un număr minim de evenimente Fed Cup, în ultimii doi ani.





Sorana nu îndeplineşte nici prima, nici a doua condiţie, având în vedere că s-a retras de la echipa de Fed Cup în 2018. Ultima dată, a reprezentat România în această competiţie, în aprilie 2018, la Cluj, Atunci, a jucat doar o partidă de dublu, alături de Mihaela Buzărnescu, pierdută însă. În decembrie 2018, „Sori“ a renunţat la echipa de Fed Cup şi mulţi au pus decizia ei pe seama unui conflict mocnit cu Simona Halep.





În aceste condiţii, apare întrebarea cum de Sorana Cîrstea va merge la Jocurile Olimpice de la Tokyo? Răspunsul l-a oferit chiar ea, înaintea plecării spre Miami, unde va juca într-un turneu Mandatory, în perioada 22 martie - 4 aprilie.





Ce a spus Sorana Cîrstea?





*Din fericire, voi juca la Olimpiadă! Am fost contactată de federaţie, am înţeles că s-a obţinut o derogare pentru mine. M-au întrebat dacă doresc să joc şi am spus ‘da!’. E o onoare, am jucat două Olimpiade, la a treia am fost accidentată.





*Normal, vreau să joc, dacă s-a obţinut această derogare. N-am cerut-o eu, dar a venit din partea lor şi atunci m-am bucurat.