Şumudică, blocat în România, la spital: „Doctorii nu vor să-mi dea drumul. Spun că e foarte periculos“

Marius Şumudică (48 de ani) s-a îmbolnăvit destul de rău de Sărbători şi a fost diagnosticat cu bronhopneumoni şi internat la Spitalul Florească!





Tehnicianul s-a simţit de rău, încă de când era în Turcia, însă starea sa s-a înrăutăţit, după ce a ajuns în România, şi, în final, a fost nevoie ca Şumi să fie trecut pe perfuzii.





Drept urmare, planurile antrenorului de la Gaziantep au fost date peste cap. În loc să se întoarcă în Turcia, pentru a pregăti partida din campionat cu Yeni Malatyaspor (29 decembrie), Şumudică a trebuit să-şi schimbe zborul. Acesta a vorbit pentru „Gazeta Sporturilor“ despre situaţia sa medicală.





Ce a spus Marius Şumudică?





*Am făcut bronhopneumonie. Am fost la spital şi-n ziua meciului, în Turcia. Am făcut perfuzie, am bătut, seara am venit acasă, în România, şi trei zile am fost la pământ. Sunt pe antibiotice, mi-e foarte rău.





*Doctorii nu vor să-mi dea drumul acasă, spun că e foarte periculos.