Începe US Open: Câţi bani ar fi primit Simona Halep pentru simpla ei prezenţă

US Open 2020 (31 august - 13 septembrie) va rămâne în istorie, din mai multe motive. În primul rând, acesta va fi primul Grand Slam din secolul 21, la startul căruia nu-l vom avea nici pe Nadal (2 ATP), nici pe Federer (4 ATP).

Primul a renunţat la participare, de teama coronavirusului, în timp ce elveţianul, considerând că 2020 e, oricum, un an compromis, din cauza pandemiei, s-a operat la genunchiul drept şi a anunţat că va reveni pe teren, abia după refacere, în 2021. Absenţa celor doi titani ai tenisului masculin e însă doar unul dintr-o serie lungă de motive, pentru care US Open 2020 e diferit faţă de precedentele ediţii:

*Calificările au fost tăiate, atât la feminin, cât şi la masculin, la simplu.

*La dublu, tabloul principal a fost redus la câte 32 de perechi, în loc de 64.

*Probele de dublu-mixt şi cele rezervate juniorilor au fost tăiate de tot. Iniţial, s-a dorit ca şi proba rezervată jucătorilor aflaţi în scaune cu rotile să fie eliminată de la ediţia din acest an, însă, după un protest energic din partea mai multor sportivi cu dizabilităţi, s-a renunţat la această idee.

*Participanţii au fost plasaţi în ceea ce organizatorii au numit „o bulă“. Vorbim despre două hoteluri la care sunt cazaţi sportivii şi anturajul lor, format din trei persoane. Fiecare jucător primeşte două camere, din partea organizatorilor, însă pe una trebuie să o plătească din propriul buzunar.

Eurosport va transmite turneul de la US Open.

*Foarte puţini sportivi, printre care Serena Williams şi Novak Djokovici, au apelat la opţiunea de a evada din „bula“ creată de organizatori, pentru a-şi forma propria „bulă“. Care înseamnă o casă închiriată pe cont propriu, aflată sub strictă supraveghere, astfel încât cei cazaţi acolo să nu încalce normele izolării. Potrivit presei americane, doar cheltuielile de monitorizare a acestei case se vor ridica la 60.000 de dolari. Şi vor fi achitate tot de sportivii care sunt cazaţi acolo!

*Toate partidele se vor desfăşura în faţa unor tribune goale, spectatorii neavând acces la meciuri.

*Fiecare jucător poate fi însoţit la terenurile de antrenament şi la meciuri de un singur om din stafful lui.

*Testarea participanţilor va fi un capitol aparte! În momentul cazării la hotelul desemnat de organizatori, un sportiv e testat imediat. Apoi, intră în autoizolare, în camera sa, timp de 24 de ore. După această perioadă, va fi testat din nou. Dacă ambele rezultate sunt negative, participarea jucătorului la US Open 2020 e validată. Seria testelor însă continuă! Cu încă unul, la 48 de ore, după primele două. Dacă şi acest rezultat e negativ, urmează teste, o dată la patru zile, cât timp sportivul e în competiţie.

*Dacă un jucător va primi un rezultat pozitiv, automat, va fi descalificat din turneu. Dacă acest lucru se va întâmpla înainte de startul meciurilor de simplu, persoana descalificată va fi înlocuită pe tabloul principal de cel mai bine clasat jucător înscris în proba de dublu. În mod normal, un „lucky-loser“ din calificări lua locul unui jucător accidentat / indisponibil pentru un meci de turul I, însă, în acest an, nefiind calificări, s-a recurs la această soluţie cu jucători promovaţi de la dublu.

*Purtarea măştilor va fi obligatorie peste tot, atât în locurile de cazare, cât şi în interiorul arenelor. Cu excepţia momentelor în care jucătorii îşi dispută meciurile, se antrenează sau mănâncă.

Serena Williams purtând masca, înainte de a intra pe teren

Peste 53 de milioane de dolari puşi la bătaie!

Dincolo de aceste detalii care fac din US Open 2020 un turneu special, de care ne vom aminti şi peste ani, el mai are un aspect remarcabil. Vorbim despre cel financiar. Într-un moment în care, din cauza pandemiei, criza bate la uşă şi bugetele sunt tăiate drastic, organizatorii Open-ului american au reuşit să păstreze 95% din suma alocată şi anul trecut pentru premiile de la US Open!

Atunci, s-a pus la bătaie o sumă-record, de 57,2 milioane de dolari, iar acum ea a fost redusă la „doar“ 53,4 milioane de dolari! Micşorările au vizat premiile pentru campioni, finalişti, semifinalişti şi sfertfinalişti. În schimb, suma pe care o va încasa un sportiv care va pierde în turul I a fost mărită de la 58.000 de dolari în 2019, la 61.000 în acest an. E o decizie menită să le dea o mână de ajutor jucătorilor care nu vor avansa în competiţie, care au clasament mai slab şi care au fost deja afectaţi puternic de pandemie, din cauza anulării mai multor turnee.

Mai mult, organizatorii s-au gândit şi la cei 256 de jucători de simplu şi la cele 64 de perechi de dublu, care au ratat şansa înscrierii la US Open 2020, din cauza eliminării calificărilor şi a comprimării tabloului principal. Aceşti sportivi vor împărţi o sumă totală de 6,6 milioane de dolari. Detaliile privind modul în care aceşti bani vor ajunge în buzunarele celor rămaşi pe dinafară urmează să fie stabilite.

Absenţii, scăpaţi de grijile clasamentului

Şefii tenisului au luat hotărârea ca, în acest an, cei care au optat pentru a nu merge la New York să nu piardă punctele acumulate la US Open 2019. Doar jucătorii care vor reuşi în 2020 un rezultat mai bun decât în 2019 vor avea punctele de anul trecut înlocuite în calculul ierarhiei mondiale cu cele din acest an.

Premiile de la simplu *Campioni = 3.000.000$ *Finalişti = 1.500.000$ *Semifinale = 800.000$ *Sferturi = 425.000$ *Optimi = 250.000$ *Turul III = 163.000$ *Turul II = 100.000$ *Turul I = 61.000$

2009 a fost anul în care Simona Halep a lipsit ultima dată de pe tabloul principal de la US Open. 1999 a fost ultimul an în care un Grand Slam, chiar US Open, s-a jucat fără Nadal şi Federer.

Vedetele care vor lipsi de la US Open 2020

Feminin

*Barty (1 WTA)

*Halep (2 WTA)

*Svitolina (5 WTA)

*Andreescu (6 WTA)

*Bertens (7 WTA)

*Bencic (8 WTA)

*Pavlychenkova (30 WTA)

*Kuzneţova (32 WTA)

*Goerges (38 WTA)

Masculin

*Nadal (2 ATP)

*Federer (4 ATP)

*Fognini (11 ATP)

*Wawrinka (17 ATP)

*Kyrgios (40 ATP)